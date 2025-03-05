Все надежды на Трампа: как власти Грузии ищут одобрения от президента США

Конфликт, произошедший 28 февраля в Овальном кабинете, стал для грузинских властей шансом на выход из международной изоляции.

Ну или, как минимум, шансом оправдать свои предыдущие заявления и наконец-то установить диалог с новой администрацией США.

А поэтому первые заявления официального Тбилиси прозвучали уже на следующий день после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В попытке добиться расположения Трампа "Грузинская мечта" установила свой новый антирекорд. Еще недавно казалось, что спикеры партии "достигли дна" в своей антиукраинской риторике.

Теперь и это дно было успешно пробито.

В ожидании поражения Украины

"Вчера еще раз была проведена черта между силами, которые хотят мира и которых беспокоит судьба украинцев, и теми, кто хочет воевать до последнего украинца. Также стало очевидно, что "партия глобальной войны" и "Deep state" так легко не откажутся от войны. Желаю президенту Трампу стойкости и мужества в этой сложной борьбе", – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

А находящийся под санкциями украинского государства мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что на той встрече Трамп еще раз четко подчеркнул, кто хочет войны, а кто стремится к миру.

При этом лидеры "Грузинской мечты" единогласно провели параллели с происходящими в Грузии процессами. По словам того же Кобахидзе, якобы подтвердилось то, что они утверждали на протяжении трех лет – "США и глобальная партия войны – это две разные реальности".

"Президента Трампа и его миротворческие усилия осудили именно те люди, которые несут ответственность за кровопролитную войну, хладнокровно пожертвовав Украиной и тысячами украинских жизней. Глобальная партия войны мгновенно мобилизовала против президента Трампа своих давно знакомых нам спикеров – начиная с Джин Шахин и заканчивая многочисленными брюссельскими чиновниками. Не отстали от них и лидеры грузинской радикальной оппозиции, которые всего месяц назад гордились своими "селфи", сделанными в кулуарах инаугурации президента Трампа", – заявил премьер.

Спекуляции на украинской теме для "Грузинской мечты" не новы.

В разное время ее лидеры часто хвалились тем, что, в отличие от украинской власти, они уберегли свою страну от войны и физически спасли ее. В свою очередь оппозиция систематически обвиняла их в альянсе с Россией. Более того, оппоненты обвиняли правящую партию даже в том, что она якобы делает ставку на победу России в текущей войне.

Показательным стало признание в прямом эфире одного из самых ярых пропагандистов "Грузинской мечты" – ведущий телеканала Post TV Шалва Рамишвили заявил, что не считает поражение Украины поражением Грузии. Более того, по его словам, поражение Украины станет победой Грузии.

Все ради Трампа

Зачем "Грузинской мечте" понадобилось делать столь резкое протрамповское заявление?

Ответ прост: режим, окончательно отвергнутый Европой, крайне нуждается в признании со стороны американской администрации. Или хотя бы одном сообщении в соцсетях кого-либо из команды Трампа, главное – чтобы "Грузинская мечта" будет упомянута в позитивном контексте.

Любой такой жест нынешние грузинские власти смогли бы подать своему электорату как международное признание и "трансатлантическую" победу.

Напомним, что все последние месяцы грузинские власти объясняли своим сторонникам, что вся критика Запада объясняется влиянием администрации Джо Байдена (она же – "партия войны"). И что как только Дональд Трамп вернется в Белый дом, то отношение к "Грузинской мечте" разительным образом изменится.

Но прошло уже полтора месяца, а в отношении Грузии курс Вашингтона так и не изменился.

Соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами по-прежнему отменено, лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили официально санкционирован США, а руководители его силовых структур (включая действующего министра внутренних дел) включены в "список Магнитского".

Однако учитывая, что "все эти неприятности" берут начало во времена правления предыдущей американской администрации, в "Грузинской мечте", вероятно, все еще надеются, что шансы на перезагрузку сохраняются.

Однако отсутствие этой перезагрузки с каждым днем становится все более существенной проблемой для "Грузинской мечты".

Впрочем, в Тбилиси пока не могут придумать того аргумента, который заставил бы Трампа "обнулить" все предыдущие санкции и вывести "Грузинскую мечту" из изоляции.

А кроме того, против них играют скандальные кадры прошлогоднего визита премьера Кобахидзе в Тегеран на похороны президента Ирана – глава грузинского правительства стоял там рядом с уже покойными лидерами ХАМАС и "Хезболлы", слушая, как иранские депутаты скандировали: "Смерть США, смерть Израилю".

Впрочем, несмотря на все эти осложнения, в "Грузинской мечте" не потеряли надежды завоевать хоть толику внимания Дональда Трампа. И готовы на все ради этого.

Репрессии на низком старте

Признание из Вашингтона необходимо "Грузинской мечте" и для того, чтобы наконец-то разобраться с протестами.

Внутренний протест в Грузии непрерывно продолжается уже почти 100 дней и не думает идти на спад. Это было хорошо заметно 24 февраля – в третью годовщину полномасштабной агрессии РФ против Украины, когда на улицы Тбилиси вышли десятки тысяч людей.

Массовое шествие по центру столицы показало, что грузинский народ не разделяет антиукраинские заявления властей. А властям это послало сигнал: протестный потенциал никуда не делся.

Бороться с протестами "Грузинская мечта" рассчитывает с помощью нового пакета антидемократических законов.

Новые инициативы в первую очередь направлены против свободных СМИ, которые давно стали головной болью режима. Например, законопроект "О вещании", уже находящийся на обсуждении в нелегитимном парламенте, по мнению медиаэкспертов, имеет цель окончательно уничтожить независимые СМИ в стране.

Помощь грузинским властям в борьбе со своими гражданами охотно предлагает Россия.

27 февраля российская разведка выпустила заявление, где говорится, что ЕС "не хочет освобождения Грузии" и намерен любой ценой вернуть страну на "путь демократической евроинтеграции".

В российской разведке предупреждают: ЕС якобы принял решение перейти от "неэффективных либеральных обещаний" к политическому давлению в отношениях с грузинскими политическими кругами и обществом. А для этого в Грузии "идут попытки разжигания уличных протестов", а каждому участнику антивластных демонстраций якобы выплачивают по 120 евро в день.

Показательный момент: официальные лица "Грузинской мечты" все еще стесняются использовать настолько примитивную дезинформацию. И поэтому воздерживаются от комментариев, понимая, что любой комментарий мог бы стать дополнительным аргументом для оппозиции, обвиняющей их в сотрудничестве с Россией.

Зато российские откровения, в особенности про выплаты, вызвали насмешки среди участников протестов. Они иронично заявили, что если бы это было правдой, то члены и сторонники "Грузинской мечты" уже давно "заняли бы первые ряды" на проспекте Руставели.

Впрочем, ситуация в Грузии не располагает к веселью.

Отсутствие сигналов от Трампа – один из немногих факторов, удерживающих "Грузинскую мечту" от перехода на новый уровень репрессий.

Именно поэтому там с такой надеждой следят за конфликтом Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. И шире – со всем Западом.

Ожидая, когда наконец президент США похвалит не только Путина, но и его грузинских друзей.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"