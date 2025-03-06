Россия официально назначила посла в США

Россия официально назначила послом в США Александра Дарчиева, который перед тем был руководителем департамента в МИД.

Об этом сообщает ТАСС, пишет "Европейская правда".

Правитель России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в Соединенных Штатах, а также постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

Предыдущий посол России в США закончил работу в октябре 2024 года.

О намерениях быстро назначить послов заявили после переговоры американской и российской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля. Вашингтон передал Москве ноту с агреманом на назначение Дарчиева после повторных переговоров 27 февраля в Стамбуле.

64-летний Александр Дарчиев до этого назначения возглавлял департамент Северной Атлантики в российском МИД.

За свою дипломатическую карьеру Дарчиев проработал в диппредставительстве РФ в Вашингтоне в общей сложности 10 лет. С 1997 по 2002 год он занимал должность советника посольства, а с 2005 по 2010 год – советника-посланника.