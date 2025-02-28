Россия заявила, что США согласовали назначение нового российского посла

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, пишет "Европейская правда".

По сообщению, во время консультаций делегаций России и США 27 февраля в Стамбуле американская сторона "передала официальную ноту с агреманом на назначение директора Департамента Северной Атлантики МИД России Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки".

В министерстве заявили, что его отъезд к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Дарчиев проработал в диппредставительстве РФ в Вашингтоне в общей сложности около 10 лет. С 1997 по 2002 год он занимал должность советника посольства, а с 2005 по 2010 год – советника-посланника.

С октября 2014 года по январь 2021 года Дарчиев работал послом России в Канаде. С января 2021 года он занимал должность директора департамента Северной Америки в МИД.

Напомним, в Госдепе США заявили, что по результатам встречи с представителями РФ в Стамбуле 17 февраля стороны определили конкретные начальные шаги для стабилизации работы дипломатических миссий обеих стран.

Переговоры в Стамбуле состоялись в продолжение встречи делегаций США и России 18 февраля в Саудовской Аравии, прошедшей тогда без участия представителей Украины.

После переговоров в Эр-Рияде в Госдепе США сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.