Чехия стала полностью независимой от российской нефти

Чехия впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок российской нефти.

Об этом в четверг, 17 апреля, заявил премьер-министр Петр Фиала на пресс-конференции, цитирует ČTK, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это произошло после завершения модернизации мощностей нефтепровода TAL, поступающего с запада.

Первые увеличенные объемы нефти, поставляемые по нефтепроводу, уже поступили на центральную нефтебазу в Чехии, заявил Фиала.

Теперь Чехия может перекачивать до 8 млн тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии.

"Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости", – заявил премьер-министр страны.

Напомним, в январе премьер Чехии Петр Фиала заявил, что его страна готова к полному переходу на поставки нефти по западному маршруту по нефтепроводам TAL и IKL в случае нехватки российской нефти из нефтепровода "Дружба".

Фиала ранее говорил, что Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года.