Премьер Чехии обещает избавиться от зависимости от нефти из РФ не позднее середины 2025 года

Чешская Республика избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske noviny.

Фиала хочет требовать отмены льгот на импорт российской нефти сразу после завершения проекта расширения итальянского нефтепровода TAL. Работы над ним уже полностью начались. Технологические модификации будут завершены до конца этого года. После этого начнутся отделочные работы и эксплуатационные испытания.

"После 60 лет Чехия не будет зависеть от российской нефти из нефтепровода „Дружба", – заявил Фиала после встречи с руководством государственной компании Mero.

Реклама:

Расширенный нефтепровод позволит ежегодно поставлять в Чехию дополнительные четыре миллиона тонн нефти. Он будет покрывать потребление обоих нефтеперерабатывающих заводов в Литвинове и Кралупах над Влтавой. "Вместе с тем состоится значительная модернизация нефтепровода TAL, который станет одним из самых безопасных и эффективных в Европе", – добавил министр финансов Збинек Станюра.

По словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы, проект значительно укрепит энергетическую безопасность Чешской Республики. "В то же время он позволит нам постепенно отказаться от платежей за российскую нефть российскому диктаторскому режиму, а это не только в наших моральных, но и стратегических интересах", – добавил Сикела.

Общая стоимость полной модификации и увеличения пропускной способности, которая будет заключаться в ускорении транспортировки нефти, должна составить примерно 1,3-1,6 миллиарда крон и будет покрыта компанией Mero. По словам директора компании Ярослава Пантучека, речь идет о том, что нефтеперерабатывающие заводы также заплатят свою часть.

В апреле стало известно, что несмотря на то, что Чехия хочет в будущем избавиться от зависимости от российской нефти, ее доля в импорте в прошлом году выросла до 58%. Остальное составили поставки из немецкого нефтепровода IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL.

В прошлом, кроме нефти, Чехия также зависела от поставок газа из России. В декабре Петр Фиала заявил, что его государству удалось полностью избавиться от зависимости от газа из России.