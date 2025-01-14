Премьер Чехии заявил, что страна готова полностью перейти на западную нефть

Чешская Республика готова к полному переходу на поставки нефти по западному маршруту по нефтепроводам TAL и IKL в случае нехватки российской нефти из нефтепровода "Дружба".

Об этом объявил премьер Чехии Петр Фиала, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По словам Фиалы, технологические модификации для расширения итальянского трубопровода TAL завершены, и технология функционирует.

"Расширение пропускной способности нефтепровода TAL сейчас завершено", – заявил он.

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Это обеспечит Чехию дополнительными четырьмя миллионами тонн нефти в год, что означает возможность импортировать в страну до восьми миллионов тонн, что покроет весь объем потребления в стране.

"Россия больше не может шантажировать нас таким образом", – сказал Фиала.

По словам министра финансов Збынека Станюры, работы были завершены в рекордно короткие сроки. Министерство является 100% владельцем оператора нефтепровода MERO, который реализовал расширение пропускной способности нефтепровода TAL за счет собственных финансовых ресурсов. По словам Станюры, общая стоимость работ составила около 1,5 миллиарда крон.

"Мы также должны были убедить Европейскую комиссию и другие заинтересованные стороны в необходимости проекта", – сказал министр финансов.

В мае 2023 года MERO подписала проектный контракт с консорциумом TAL, в котором имеет пятипроцентную долю, и к концу года смогла заключить контракты со всеми поставщиками.

"Технические работы на нефтепроводе TAL начались в мае прошлого года, и сейчас он готов, и в случае кризисной ситуации Чехия может быть полностью обеспечена западным маршрутом", – подчеркнул Станюра.

Генеральный директор MERO Ярослав Пантучек заявил, что расширенный проект под названием TAL-PLUS является одним из самых стратегических в чешской энергетике за последние годы.

"Однако, уже сегодня мы готовы поставлять нефть в Чехию. Мы не говорим, что завтра нефть перестанет поступать по нефтепроводу "Дружба", но мы говорим, что если это произойдет, то Чехия готова продолжать работу без каких-либо трудностей", – сказал Пантучек.

Чехия потребляет около восьми миллионов тонн нефти в год, примерно половина из которых поступает по нефтепроводу "Дружба" через Украину, а остальное – по нефтепроводу IKL из Ингольштадта в Германии до Кралупы-над-Влтавой. Он соединен с газопроводом TAL из Триеста в Италии.

Таким образом, IKL станет магистральным трубопроводом для поставки нефти в Чешскую Республику. В прошлом году компания MERO заменила систему управления трубопроводом и усилила защиту от кибератак.

Ранее Чехия декларировала, что хочет избавиться от зависимости от российской нефти путем расширения TAL.

Страна также отказалась от продолжения исключения из санкций ЕС для импорта российской нефти, которое закончилось 5 декабря.

Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее говорил, что Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года.