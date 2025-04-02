Как заявления Трампа о Гренландии "встряхнули" Данию и что будет делать Копенгаген

На прошлой неделе американскую космическую базу на севере острова Гренландия посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс, где, среди прочего, усилил критику в сторону Дании.

Визит состоялся на фоне заявлений Дональд Трампа о желании присоединения арктического острова к Соединенным Штатам.

Впрочем заявления американского президента объединили гренландцев и заставили Копенгаген занять более активную позицию.

О реакции Дании на захватнические заявления администрации Дональда Трампа, а также о позиции гренландцев и их правительства, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Иванны Костиной Готовность к жесткому разговору: как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию. Далее – краткое ее изложение.

Представителям американской администрации после ее захватнических заявлений не рады на острове и не стесняются это демонстрировать.

Поэтому когда в начале прошлой недели стало известно о запланированном визите американской делегации во главе со второй леди Ушей Вэнс в Гренландию, реакция не заставила себя ждать.

Действующий на тот момент премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что визит в нынешних обстоятельствах выглядит как провокация. Премьер Дании заняла похожую позицию, заявив, что США этим визитом оказывают "неприемлемое давление" на гренландцев.

Туристическое агентство в городе Нуук, которое сначала согласилось на то, чтобы жена вице-президента США посетила его офис, впоследствии отозвало разрешение, заявив, что не хочет участвовать в политическом цирке и быть хоть как-то связанной с MAGA.

В этих условиях и на фоне ожиданий протестов американцы в итоге решили не посещать города Нуук и Сисимут, не наблюдать за гонками на собачьих упряжках, ограничившись самой базой Питуффик. А к Уше Вэнс в поездке присоединился и ее муж, вице-президент США.

Сокращение программы визита стало маленькой победой для гренландцев, это приветствовали и в Дании.

Однако без скандалов все же не обошлось. На американской военной базе Питуффик Джей Ди Вэнс заявил, что Дания недостаточно инвестирует в архитектуру безопасности острова и что у США "нет другого выбора", кроме как занять важную позицию для обеспечения безопасности острова.

Все более острый тон заявлений, звучавших в течение последних десяти дней из Вашингтона, требовал от правительства Фредериксен активизации.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что страна открыта к критике, но не таким тоном. Он вспомнил об оборонном соглашении 1951 года между Данией и США, которое "открывает широкие возможности для Соединенных Штатов иметь гораздо более сильное военное присутствие в Гренландии".

"Если это то, чего вы хотите, то давайте это обсудим", – добавил Расмуссен.

Похожим образом отреагировала на выступление Вэнса и премьер Дании Метте Фредериксен.

Общественность в Дании тоже не осталась в стороне. В субботу, на следующий день после визита Вэнса на остров, демонстрации прошли в Копенгагене, возле посольства США, и в Орхусе. Основным сообщением этих акций было подчеркнуть единство Дании и Гренландии перед давлением со стороны США.

Но и это не останавливает Дональда Трампа. В интервью 29 марта он заявил, что США стопроцентно получат остров.

В тот же день в офисе Фредериксен объявили о ее предстоящем "визите для укрепления единства с Гренландией". 2 апреля премьер-министр Метте Фредериксен начинает трехдневное турне на остров.

При этом ее визит состоится еще до начала работы нового правительства Гренландии, которое соберется на первое заседание 7 апреля. А также накануне первой американо-датской встречи на высоком уровне, которая запланирована на 3 апреля.

Визит Фредериксен горячо приветствовал будущий премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, лидер партии "Демократит".

Он открыто говорит о желании усиливать партнерство с Данией и критикует последние заявления Дональда Трампа.

Подробнее – в материале Иванны Костиной Готовность к жесткому разговору: как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию.