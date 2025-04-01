FT: США і Данія готують зустріч на високому рівні на тлі зазіхань Трампа на Гренландію

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен цього тижня проведе переговори з держсекретарем США Марко Рубіо, що стане першою зустріччю на високому рівні між країнами після переобрання Дональда Трампа і його обіцянки "взяти під контроль" данський острів Гренландія.

Про це повідомляє Financial Times, інформує "Європейська правда".

Джерела видання розповіли, що Расмуссен і Рубіо планують зустрітися в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, що почнеться в четвер.

При цьому співрозмовники попередили, що зустріч може бути скасована через напружені стосунки між Копенгагеном і Вашингтоном.

За словами офіційних осіб, наразі американські і данські посадовці підтримують мінімальний дипломатичний контакт.

Представник Державного департаменту США відмовився від коментарів, коли його запитали про плани зустрічі на цьому тижні.

Як відомо, минулої п'ятниці віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув на американську військову базу в північно-західній частині Гренландії, де він повторив заяви про те, що Данія є поганим союзником для острова.

Венс також повторив твердження президента Дональда Трампа про те, що острів є життєво важливим для національної безпеки США. Переважна більшість населення виступає проти входження Гренландії до складу США.

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