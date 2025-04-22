Почему ЕС не спешит с поиском нового формата торговли с Украиной и какие будут последствия

Менее чем через полтора месяца условия украинского экспорта в ЕС могут кардинально измениться.

5 июня подходит к концу "торговый безвиз" – режим автономных торговых мер, введенных Еврокомиссией на год, а затем дважды пролонгированных.

Еще в прошлом году в Брюсселе предупредили: это продолжение станет последним. И с тех пор только подтверждали этот тезис.

При этом в Евросоюзе обещали Украине найти новый формат торговых отношений, который бы удовлетворил если не все, то основные требования Киева. Однако шли месяцы, а Еврокомиссия все не торопилась с озвучиванием предложений.

О том, что стоит за молчанием ЕС, какой компромисс может быть достигнут и на какие уступки может пойти Киев, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям". Далее – краткое ее изложение.

Последнее заседание Совета ассоциации, которое состоялось 9-10 апреля, лишь частично удовлетворило украинские ожидания. Никакого решения в Брюсселе так и не озвучили.

"Ключевая проблема – Польша. Именно она была ключевым противником продления действия автономных преференций. И сейчас там выступают против любого решения до завершения избирательной кампании – мол, это может иметь влияние на результаты выборов", – рассказывает один из украинских переговорщиков.

Фаворитом президентской гонки в Польше является действующий мэр Варшавы, кандидат от партии премьера, Рафал Тшасковский. На его стороне и симпатии председателя Еврокомиссии.

Учитывая, что преимущество мэра Варшавы во втором туре является достаточно шатким, решение по украинскому экспорту может привести к его поражению. Дело в том, что два его основных оппонента активно используют антиукраинские темы, в том числе – необходимость защиты польских фермеров от украинского агроимпорта.

А учитывая то, что второй тур президентских выборов назначен на 1 июня, у Украины и ЕС будет всего несколько дней для проведения официальных переговоров. Вполне возможно, что решение будет принято в последние часы перед "дедлайном".

В случае, если ЕС не примет решение, после 5 июня "по умолчанию" ситуация вернется к режиму, который действовал до 2022 года. То есть – к режиму всеобъемлющей зоны свободной торговли, прописанной в Соглашении об ассоциации Украины и ЕС.

Это – крайне нежелательный для Киева сценарий.

Зато президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает, что параметры торговли между Украиной и ЕС, которые будут действовать после 5 июня, гарантированно будут лучше тех, что действовали до 2022 года.

Достичь этого возможно благодаря пересмотру действующего режима свободной торговли – такая возможность прописана в ст. 29 Соглашения об ассоциации.

Но пересмотр параметров режима свободной торговли с Украиной является нежелательным для многих стран ЕС. Этот режим регулируется Соглашением об Ассоциации, которое является двусторонним документом и в котором каждая из сторон имеет равные права. А соответственно, введение ограничений не может внедряться единолично без доказательства факта ущерба, нанесенного производителям.

Успокоить страны ЕС может сохранение механизма срочного приостановления. Механизм, напомним, включается в случае достижения украинским экспортом определенного лимита.

Заявления украинских переговорщиков дают основания утверждать, что Киев готов пойти на эту уступку.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям". Статья вышла в рамках спецпроекта "Торговые войны", который реалмзуется при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".