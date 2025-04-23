WP: администрация Трампа уволила координатора, занимавшегося военными преступлениями РФ

В США уволили с должности координатора, уполномоченного собирать данные о военных преступлениях, совершенных Россией против Украины.

Об этом стало известно изданию The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

По словам двух собеседников издания, был уволен координатор, уполномоченный, согласно закону, собирать разведданные по всему правительству о зверствах, совершенных Россией в Украине.

Эта должность при Управлении директора национальной разведки была создана в соответствии с законом, соавторами которого стали представитель члена Палаты представителей Джейсон Кроу и бывший конгрессмен Майкл Уолц, нынешний советник президента США по национальной безопасности.

"Должность координатора по зверствам... призвана привлечь Путина к ответственности за преступления, совершенные им против украинского народа", – сказал Кроу в своем заявлении изданию.

"Эта должность была учреждена Конгрессом на двухпартийной основе, и администрация должна дать возможность тому, кто занимает эту должность, выполнять свои обязанности, как того требует закон", – добавил он.

По словам Кроу, если Трамп и директор Национальной разведки Тулси Габбард "хотят достичь прочного мира, они должны быть готовы привлечь Путина к ответственности за преступления, совершенные им в Украине".

По словам трех действующих и бывших чиновников, межведомственная рабочая группа, возглавляемая этим координатором, также была распущена.

В совокупности, по мнению экспертов, эти действия сигнализируют союзникам и противникам о том, что Соединенные Штаты перестали быть глобальным рупором верховенства права.

После начала своей работы администрация Трампа решила вывести США из международной группы во главе с Европейским Союзом, которая была создана для наказания РФ за нарушение международного права во время вторжения в Украину.

Белый дом также сократил работу Группы по вопросам ответственности за военные преступления Министерства юстиции и ликвидировал программу ареста активов российских олигархов, попавших под санкции.

Несколько агентств национальной безопасности США прекратили работу над скоординированными усилиями по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам.