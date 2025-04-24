Президент Польши: Украине придется пойти на уступки в переговорах по "миру"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине придется пойти на определенные компромиссы в мирных переговорах с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в эксклюзивном интервью Euronews.

"Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен свестись к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки", – сказал Анджей Дуда.

По его словам, Украина также "должна будет в определенном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет".

"В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе", – добавил он.

Дуда также отметил, что война наносит вред обеим странам.

Польский президент подчеркнул, что только "американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон".

Администрация Дональда Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Издание Financial Times пишет, что некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по одностороннему проекту "мирного соглашения" администрации Трампа, который предусматривает признание Соединенными Штатами Крыма частью России, подорвут трансатлантическую безопасность и даже сорвут саммит НАТО в конце июня.

По словам чиновников из неназванных государств, они будут придерживаться своей давней позиции: они не примут ничего, что касается суверенитета Украины, против чего выступает Владимир Зеленский.

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