Украина получит 270 млн евро через ЕБРР на поддержку энергетики

Премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо подписали договор о поддержке энергетического сектора Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шмыгаль написал в Facebook.

Соглашение между Украиной и ЕБРР предусматривает привлечение 270 миллионов евро под государственные гарантии, что будет сопровождаться грантом в 140 миллионов евро от правительства Норвегии.

"Это позволит НАК "Нафтогаз Украины" импортировать значительные объемы природного газа для подготовки к следующему отопительному сезону", – пояснил Шмыгаль.

Он отметил, что в целом с начала полномасштабной войны России ЕБРР привлек для Украины более 6 миллиардов евро в виде кредитов, грантов и гарантий.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать не менее 1,5 млрд евро в поддержку экономики и бизнеса Украины в военное время.

В частности, 1 миллиард евро должен пойти на поддержку энергетического сектора Украины.