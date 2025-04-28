Глава МИД Польши разочарован Дудой: думал, он попросит Трампа надавить на РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что разочарован тем, что президент Анджей Дуда не воспользовался своей "дружбой" с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы призвать его оказать давление на Россию.

Заявление главы польского внешнеполитического ведомства приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Когда Сикорского спросили о текущей ситуации в Украине, он заверил, что, несмотря на неоднозначный подход властей США к развязанной РФ войне, Украина, как и раньше, пользуется поддержкой со стороны Вашингтона.

В то же время глава МИД Польши признал, что разочарован позицией Анджея Дуды. Он надеялся, что польский лидер сможет заставить президента США быть более решительным в отношениях с Россией.

"Я надеялся, что президент Дуда воспользуется своей дружбой с президентом Трампом и склонит его к давлению на Россию, но, к сожалению, такого разговора, кажется, не состоялось. Я высказывал такие предложения в частном порядке и публично", – сказал Сикорский.

Он добавил, что хотел бы, чтобы "эти хорошие отношения" между Дудой и Трампом "принесли какую-то пользу геополитическому положению Польши, польским интересам".

"А когда дело доходит до сути, то мы не видим влияния президента Дуды на президента Трампа", – отметил Сикорский.

По его словам, президент должен больше привлекаться к выгодному разрешению конфликта в Украине, а не к политическим спорам в Польше.

"Сейчас почти последний момент, чтобы поставить на карту эту дружбу ради мира, Украины, ради сдерживания Путина. Это то, что должен делать президент, а не выступать на партийных съездах", – пояснил глава МИД.

Недавно в интервью Euronews Дуда сказал, что Украина "должна будет в определенном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет".

В ответ Сикорский посоветовал Дуде "не быть Чемберленом" в этой войне.