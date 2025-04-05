Какие сигналы от США получили союзники НАТО в Брюсселе и чего ждать Украине

Сегодня в Брюсселе завершилась двухдневная встреча министров иностранных дел государств-членов НАТО. Основная официальная ее цель – подготовка к предстоящему саммиту Альянса в Гааге.

Главным игроком, задававшим тональность дискуссий в штаб-квартире НАТО, стал, несомненно, американский госсекретарь Марко Рубио.

Он объявил ультимативное и очень амбициозное требование ко всем государствам-членам НАТО об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП, а также заверил, что Белый дом не будет "месяцами" терпеть ложь и шантаж со стороны Путина.

Но главным приоритетом Киева именно на этой встрече в Брюсселе, похоже, стал вопрос будущих отношений Украины и НАТО.

Подробно о том, что обсуждали в Брюсселе и какие сигналы посылали участники встречи, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Битва за членство и против России: как Украина и союзники готовят почву для саммита НАТО в Гааге. Далее – краткое ее изложение.

"Мы хотим уехать отсюда (со встречи министров Альянса) с пониманием..., что каждый из членов возьмет на себя и впоследствии воплотит обязательства по достижению показателя в 5% (от ВВП на оборону)", – заявил Марко Рубио в Брюсселе перед его встречей с генсеком НАТО Марком Рютте.

Это заявление стало одной из двух главных новостей встречи Альянса.

Вторая новость, которая прозвучала вместе с этой и воспринималась исключительно в связке с ней – это его заверения, что США будут оставаться в НАТО. Ведь – и это новая реальность – сохранение США как активного члена Альянса не является гарантированным.

"Европейская правда" уже рассказывала о том, как Европа и европейские лидеры пытаются сохранить партнерство с США (подробнее об этом читайте в статье "С Трампом любой ценой?"). Однако к такой высокой цене готовы оказались далеко не все.

Впрочем, в этой дискуссии Киев не участвует. В отличие от другой – о том, будет ли наше государство членом Альянса.

В Брюсселе министр иностранных дел Андрей Сибига произнес речь с главным сигналом: Украина будет в НАТО, и этого не изменить.

О принципиальности Украины в этом вопросе украинский министр произнес в присутствии всех союзников, включая США.

Поэтому можно быть уверенным, что государства-друзья Украины (которые, "по совпадению", входят в число тех, кто тратит на оборону больше всего и будут иметь голос в дискуссиях с США) эту подачу используют.

Впрочем, для Украины в вопросе будущего саммита до сих пор остается важная интрига. Даже две.

Первая из них – это то, будет ли Украина присутствовать на встрече лидеров в Гааге.

И это – не вопрос общего фото. Речь идет о том, будем ли мы участвовать в дискуссиях относительно себя. Поэтому, по данным "ЕвроПравды", сигнал об обязательной, безусловной необходимости в приглашении Украины – тоже прозвучал на заседании в Брюсселе.

Но главный вызов – это формулировка решения саммита по Украине.

Вот здесь ситуация сложнее. Уверенности в дипломатической победе нет и близко.

Ею стало бы повторение в решении Гааги той формулы, которой Украина достигла на вашингтонском саммите: то есть что путь Украины к членству является необратимым, а сейчас продолжаются практические шаги на этом пути.

Реальным представляется промежуточный вариант, когда декларация саммита НАТО не будет цитировать амбициозные решения по Украине, а лишь сошлется на решения предыдущих саммитов – то есть, включая вашингтонский. Юридически это будет иметь такой же вес. Политически, конечно, будет не лучшим, не самым амбициозным для нас вариантом.

Впрочем, впереди еще 2,5 месяца, в течение которых будет продолжаться поиск приемлемой формулы.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Брюсселя) Битва за членство и против России: как Украина и союзники готовят почву для саммита НАТО в Гааге.