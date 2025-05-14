Зеленский назначил нового посла в Турции

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял назначен послом Украины в Турции.

Об этом свидетельствует указ президента №305/2025, опубликованный на сайте Офиса президента 14 мая, пишет "Европейская правда".

"Назначить Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике", – говорится в указе.

Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденный из российского плена в конце июня 2024 года.

Предыдущий посол Украины в Турции Василий Боднар был осенью переведен на должность посла в Польше, после чего посольство в Анкаре осталось без постоянного главы.

Назначение Джеляла Зеленский анонсировал в декабре в рамках большой ротации украинских послов.

Подробности читайте в статье Дипломаты без опыта и с историей.