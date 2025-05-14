Зеленский назначил нового посла в Турции
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял назначен послом Украины в Турции.
Об этом свидетельствует указ президента №305/2025, опубликованный на сайте Офиса президента 14 мая, пишет "Европейская правда".
"Назначить Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике", – говорится в указе.
Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденный из российского плена в конце июня 2024 года.
Предыдущий посол Украины в Турции Василий Боднар был осенью переведен на должность посла в Польше, после чего посольство в Анкаре осталось без постоянного главы.
Назначение Джеляла Зеленский анонсировал в декабре в рамках большой ротации украинских послов.
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