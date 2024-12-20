Президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал назначение более 30 послов Украины за рубежом.

Об этом он сказал в вечернем обращении в пятницу, 20 декабря, сообщает "Европейская правда".

Глава государства сказал, что в пятницу с дипломатической командой Украины "утвердил перечень новых украинских послов".

"Я согласовал более 30 решений, среди которых: Нариман Джелял – в Турцию, Алена Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН. Эти и другие указы – вскоре, согласно дипломатическим процедурам", – сказал Зеленский.

Реклама:

Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожден из российского плена в конце июня 2024 года. Напомним, предыдущий посол Украины в Турции Василий Боднар был осенью переведен на должность посла в Польше.

Алена Гетьманчук – американистка, директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США, а также постоянный автор "Европейской правды". Сейчас представителем Украины при НАТО является Наталья Галибаренко, назначенная на эту должность в июле 2021 года.

Андрей Мельник – бывший посол Украины в Германии, который сейчас является послом Украины в Бразилии. Нынешний постпред Украины в ООН Сергей Кислица был назначен в декабре 2019 года.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига после назначения в начале сентября анонсировал ряд кадровых решений и пересмотр внешнеполитической стратегии. В начале ноября Зеленский отметил, что замены и назначения готовятся.

В ответ на запрос "Бабеля" внешнеполитическое ведомство Украины ранее сообщило, что послов нет почти в 30 украинских посольствах.