С какими проблемами столкнулся Дональд Трамп во время турне по Ближнему Востоку

В своем турне по Ближнему Востоку на этой неделе Дональд Трамп сталкивается с регионом, который существенно изменился по сравнению со временами его первой каденции.

Проблема израильско-палестинского конфликта по-прежнему остается нерешенной, так же как и вызовы, связанные с продвинутыми ядерными программами Ирана и нестабильностью в Ираке, Ливане, Ливии, Сирии и Йемене.

Но это старое вино теперь разлито в новые бутылки.

О новых тенденциях, которые меняют правила игры в регионе и усложняют задачи для американской политики, читайте в колонке Аарона Дэвида Миллера и Лорен Морганбессер из Фонда Карнеги Ближневосточные вызовы Трампа: как изменится политика США в регионе. Далее – краткое ее изложение.

По мнению авторов колонки, наиболее впечатляющим изменением является усиление роли Израиля как регионального сверхигрока.

Представители Фонда Карнеги напоминают, что Израиль нанес сокрушительный удар по ХАМАС и "Хезболле", разрушил значительную часть иранских мощностей по производству баллистических ракет и средств ПВО, а также переосмыслил концепцию охраны границ, действуя на опережение и самостоятельно устраняя угрозы.

"Казалось бы, логичным шагом стало бы превращение этого военного превосходства в политические договоренности или мирные соглашения. Но праворадикальное правительство премьера Биньямина Нетаньяху, похоже, не заинтересовано в таких шагах и вряд ли изменит свой курс", – предполагают Миллер и Морганбессер.

Арабский мир тем временем остается дезорганизованным. По меньшей мере пять арабских стран находятся в состоянии серьезного внутреннего кризиса или краха государственности.

В этом вакууме силы усилились два альтернативных полюса, констатируют авторы колонки.

Первая группа – это государства Персидского залива: Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Они относительно безболезненно пережили "арабскую весну", имеют стабильные авторитарные режимы и большие ресурсы, что позволяет им доминировать в регионе.

Вторая группа – неарабские государства: Израиль, Турция и Иран.

"Это единственные страны региона, способные проецировать военную силу за пределы своих границ", – отмечают сотрудники Фонда Карнеги.

По их мнению, атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года не вернула палестинский вопрос в центр международной повестки дня, а наоборот – усилила изоляцию палестинцев, оставив их без реальных вариантов.

Авторы колонки признают, что международное сообщество слишком разделено, занято собственными интересами и не способно на скоординированную поддержку Палестины.

"Палестинское национальное движение – также в кризисе: народ вынужден выбирать между ХАМАС и стареющим президентом Махмудом Аббасом. Шансы на реализацию решения о двух государствах выглядят как никогда призрачными", – пишут сотрудники Фонда Карнеги.

Как именно администрация Трампа будет реагировать на эти события – пока неизвестно.

И хотя Соединенные Штаты очевидно заняли произраильскую позицию, в то же время Дональд Трамп остается непредсказуемым, констатируют Миллер и Морганбессер.

Они напоминают, что Трамп объявил о новых переговорах между США и Ираном в присутствии Нетаньяху, который считает военное вмешательство единственным решением иранской ядерной проблемы.

Однако если эти переговоры таки сдвинутся с места или же если заинтересованность Трампа в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией усилится, он может оказаться втянутым в ближневосточный переговорный процесс – со всеми его сложностями.

Эти потенциальные сценарии уже сейчас вызывают напряжение между Трампом и упрямым Нетаньяху, отмечают сотрудники Фонда Карнеги. К слову, американский президент не планирует посещать Израиль во время своей ближневосточной поездки.

Подробнее – в колонке Аарона Дэвида Миллера и Лорен Морганбессер Ближневосточные вызовы Трампа: как изменится политика США в регионе.