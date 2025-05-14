Трамп вперше зустрівся з новим президентом Сирії

Президент США Дональд Трамп у середу провів зустріч з лідером Сирії Ахмедом Аль-Шараа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зустріч відбулась у Саудівській Аравії, де американський президент перебував з візитом.

Reuters

В ході зустрічі Трамп закликав сирійського лідера до нормалізації відносин з Ізраїлем.

Він висловив сподівання, що Сирія приєднається до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну і Марокко, які нормалізували відносини з Ізраїлем у межах Авраамських угод, укладених за посередництва США 2020 року.

"Я сказав йому: "Сподіваюся, ви приєднаєтеся, коли все владнається". Він відповів: "Так". Але їм належить виконати велику роботу", – сказав Трамп.

Трамп назвав зустріч із Шараа "чудовою", а сирійського лідера описав як молодого, привабливого чоловіка з дуже сильним минулим.

"У нього є реальний шанс втримати все під контролем", – сказав президент США.

Напередодні Трамп заявив, що розпочне нормалізацію відносин із Сирією та скасує санкції проти неї, аби дати країні "шанс на мир" після повалення режиму Башара Асада.

Також варто зазначити, що президент Франції Емманюель Макрон днями заявив, що закликатиме ЄС скасувати санкції проти Сирії, коли в червні настане час їхнього поновлення.