В 18-й пакет санкций ЕС могут войти банки третьих стран, причастные к поддержке армии РФ

18-й пакет санкций Европейского Союза против России, работа над которым уже началась в ЕС, помимо российских банков, может включать ограничения против банков стран из-за пределов Евросоюза, поддерживающих российскую оборонную промышленность и армию.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, знакомый с процессом подготовки санкционных пакетов, на условиях анонимности.

Банки третьих стран, которые сотрудничают с предприятиями, причастными к поддержке российского оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии, могут войти в 18-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщил собеседник "ЕвроПравды".

"В 18-й пакет санкций против России планируется включить ограничительные меры против российских банков и банков третьих стран, которые поддерживают военную машину России", – рассказал "Европейской правде" высокопоставленный чиновник ЕС.

Ранее 16 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ЕС против России, который готовится с целью усиления давления на хозяина Кремля Владимира Путина, может включать санкции против финансовых учреждений России.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что отказ России от полного и безусловного прекращения огня и убийств должен сопровождаться "сильными санкциями".