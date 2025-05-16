Зеленский и европейские лидеры поговорили с Трампом: давление на РФ должно сохраняться

Президент Владимир Зеленский 16 мая вместе с главами Франции, Германии, Великобритании и Польши провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, с президентом США он говорил совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министрами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском.

"Обсудили встречу в Стамбуле. Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир придерживался сильных позиций", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что отказ России от полного и безусловного прекращения огня и убийств должен сопровождаться "сильными санкциями".

"Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершить войну. Спасибо всем в мире, кто помогает", – подытожил глава государства.

Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной. Украинская делегация рассказала, что обсуждали прекращение огня, гуманитарные вопросы и потенциальную встречу лидеров Украины и РФ.

Ранее на саммите в Албании Зеленский сказал, что в случае, если российская делегация на переговорах в Стамбуле окажется неспособной показать результаты в виде прекращения огня, против РФ нужно применить серьезные санкции.