В Литве резко возросло количество воздушных шаров с контрабандой из Беларуси

Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) фиксирует резкий рост количества случаев использования воздушных шаров для передачи контрабанды из Беларуси.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Только за первые пять месяцев 2025 года VSAT зафиксировала более 230 таких случаев – больше, чем за весь предыдущий год.

Самый свежий инцидент произошел 15 мая в Вильнюсе: на улице приземлился шар с грузом в 1,5 тысячи пачек контрабандных сигарет.

Фото: LRT

По словам представителя VSAT Гедрюса Мишутиса, воздушные шары запускаются из Беларуси, поднимаются на большую высоту и оснащены GPS-передатчиками. Они почти невидимы для радаров, что затрудняет их обнаружение. Когда шар приземляется, контрабандисты пытаются быстро забрать груз.

Он отметил, что благодаря оперативным данным пограничники не только перехватывают шары, но и задерживают преступные группы – в этом году уже более 60 человек были пойманы при попытке забрать контрабанду.

Фото: LRT

В начале октября 2024 года бывшая министр внутренних дел Литвы Агне Билотай заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.

Комментарий министра прозвучал после того, как на территорию Вильнюсского аэропорта упал воздушный шар, который, вероятно, прибыл из Беларуси с контрабандными сигаретами.

А в начале декабря пограничники Литвы перехватили в Швянченском районе беспилотный самолет контрабандистов, который прибыл из Беларуси.

8 января правительство Литвы разрешило офицерам использовать специальные боеприпасы и снаряды для уничтожения метеорологических аэростатов, беспилотников и других летающих объектов.