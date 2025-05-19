В Польше подвели окончательные итоги первого тура выборов президента

Национальная избирательная комиссия Польши в понедельник, 19 мая, объявила окончательные результаты первого тура выборов президента.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Данные после подсчета голосов со 100% избирательных участков показали, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти набрал 31,36%, а директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", – 29,54%.

Оба кандидата сойдутся во втором туре президентских выборов, который состоится 1 июня.

Замыкает тройку антиукраинский кандидат Славомир Менцен, который набрал 14,81%.

Четвертое место занял еще один одиозный кандидат Гжегож Браун с 1 242 892 голосами (6,34%), а пятым был спикер польского Сейма Шимон Головня – 978 893 голоса (4,99%).

Явка на воскресных выборах составила 67,31% и была выше, чем в первом туре выборов 2020 года, когда она составляла 64,51%.

Самая высокая явка в воскресном голосовании была зафиксирована в Мазовецком воеводстве – 73,40%; меньше всего людей проголосовало в Опольском воеводстве – 57,64%.

Об избирательной компании в Польше и последних неделях перед первым туром можно почитать в статье: Выборы на фоне антиукраинских заявлений: почему новый президент Польши уже не будет другом Украины

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