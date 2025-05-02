Почему выборы в Румынии будут определяющими для ЕС и как они повлияют на Украину

Уже в это воскресенье, 4 мая, в Румынии состоятся повторные президентские выборы.

Повторные, ведь результаты первого тура голосования, состоявшегося осенью 2024 года, были отменены.

Напомним, отмененный первый тур завершился неожиданностью: лидером стал пророссийский ультраправый политик Келин Джорджеску.

Решение об отмене первого тура вызвало массовые протесты, особенно со стороны ультраправых. После попытки насильственного "марша" 8 декабря и призывов к мятежу власти отказали Джорджеску в повторной регистрации его кандидатуры. Ему предъявили обвинения по шести уголовным делам.

Не удивительно, что нынешняя кампания разворачивается в атмосфере высокого напряжения. На кону – геополитическая ориентация страны и ее информационная безопасность.

О выборах, от результатов которых зависит и дальнейшая поддержка Украины, читайте в статье Сергея Герасимчука и Ростислава Климова из Совета внешней политики "Украинская призма" Атака РФ не только на Румынию: почему выборы 4 мая будут иметь значение для всей Европы. Далее – краткое ее изложение.

38-летний Джордже Симион, лидер ультраправой партии AUR, возглавил радикальный фланг избирателей после отказа Центрального избирательного бюро регистрировать кандидатуру Джорджеску.

Партия Симиона выступает за национальный суверенитет и критикует ЕС. Он активно использует антисистемную риторику, обещает прекратить военную помощь Украине и настаивает на восстановлении "исторических границ" Румынии. Из-за этих заявлений ему запрещен въезд в Молдову и Украину.

Симион удерживает лидерство в опросах – до 30%. Основная причина взлета его рейтинга – стагнация классического румынского политического истеблишмента и стремление румынского избирателя к переменам.

Хотя шансы ультраправого кандидата пройти во второй тур довольно высоки, но если он окажется там с кем-то из кандидатов от проевропейских сил, то высока вероятность, что проевропейские избиратели сплотятся и отберут у Симиона победу.

65-летний Крин Антонеску, бывший председатель Сената и ветеран политики, вернулся как согласованный кандидат провластной коалиции PSD-PNL. Его поддержала и партия венгерского меньшинства UDMR, что обеспечило Антонеску мощный старт – более 1,7 млн подписей при подаче кандидатуры.

В первом туре ему прогнозируют 15-20%, однако конкуренция с другими кандидатами за центристский электорат может помешать выходу в финал.

Главная проблема Антонеску – его привязка к нынешней правительственной системе Румынии.

55-летний мэр Бухареста Никушор Дан баллотируется как независимый кандидат с программой административной реформы, борьбы с коррупцией и цифровизации.

В случае консолидации проевропейских избирателей он может опередить Антонеску и выйти во второй тур.

52-летний Виктор Понта, бывший премьер и лидер социал-демократов, после паузы в политике вернулся с новым имиджем – как национал-популист.

Его риторика сочетает критику ЕС, поддержку обороны и НАТО, осторожное дистанцирование от России и акцент на патриотизме.

Понта пытается примерить роль румынского варианта Виктора Орбана (премьера Венгрии): национал-популист, который одновременно интегрирован в европейский политикум.

Он апеллирует к избирателям, разочарованным во власти, но не готовым поддерживать крайне правых.

В целом динамика кампании отражает более глубокие процессы: соревнование между прозападной демократией и национал-популизмом, между верховенством права и "сильной рукой", между глобалистами и суверенистами.

Внешние игроки – прежде всего Москва – уже вмешались в эту игру, повысив ее ставки до геополитических.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Ростислава Климова Атака РФ не только на Румынию: почему выборы 4 мая будут иметь значение для всей Европы.