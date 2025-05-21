Подкуп со стороны Huawei: стали известны евродепутаты, фигурирующие в расследовании

Президент Европейского парламента Роберта Метсола в среду объявила имена пяти евродепутатов, в отношении которых прокуратура Бельгии просит снять иммунитет в рамках расследования дела о подкупе со стороны китайского технологического гиганта Huawei.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам Метсолы, подозреваемыми в расследовании бельгийской прокуратуры являются евродепутат из Мальты Даниэль Аттард, Болгарии – Никола Минчев, а также итальянцы Сальваторе де Мео, Джузи Принчи и Фульвио Мартускьелло.

Аттард представляет группу социалистов в Европарламенте, Минчев – либералов, а итальянцы – правоцентристскую Европейскую народную партию.

Часть из них сразу опровергла подкуп со стороны Huawei с целью лоббирования интересов компании, хотя и признали, что им предлагали подарки, и выразили готовность сотрудничать со следствием.

"Если мы будем считать, что участие в неформальной встрече является достаточным основанием для возбуждения судебного дела, это серьезно ограничит нашу парламентскую деятельность", – сказал Сальваторе де Мео.

Далее, по процедуре, комитет по правовым вопросам Европарламента решит, лишать ли депутатов иммунитета, после чего решение должно быть утверждено на пленарном заседании большинством голосов.

Коррупционный скандал в Европарламенте разразился в марте после того, как правоохранители провели серию обысков в Бельгии и Португалии.

Следствие подозревает лоббистов Huawei в том, что они дарили подарки законодателям, которые затем якобы защищали их интересы в Брюсселе.

Всего в рамках дела восьми людям – в том числе и топ-менеджеру Huawei – предъявили обвинения, в частности в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации.

Между тем Европарламент запретил вход на свою территорию лоббистам, работающим на Huawei.