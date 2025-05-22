Как в Брюсселе хотят обойти вето Орбана на вступление Украины в ЕС и какие это несет угрозы

Венгрия, а точнее действующий режим Виктора Орбана, издавна является генератором проблем для Украины, вызывая раздражение и в Киеве, и в Брюсселе, но сейчас ситуация стала совершенно неприемлемой.

Венгерское вето уже сорвало планы по началу вступительных переговоров, и если эту проблему не решить – Орбан может блокировать Украину, пока остается у власти.

Поэтому в Брюсселе обсуждают "план Б", который ведет в обход Венгрии.

О деталях, проблемах и преимуществах "плана Б" на пути Украины в ЕС – в статье Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой (Брюссель) из "Европейской правды" "План Б" для членства Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву в обход вето Орбана. Далее – краткое ее изложение.

9 мая во Львове состоялось незаурядное событие: здесь собрались министры иностранных дел и топ-дипломаты 35 иностранных государств, в том числе почти всех государств ЕС, чтобы дать старт созданию спецтрибунала для Путина.

Но кроме того, руководительница европейской дипломатии Кая Каллас сделала заявления и по другим украинским темам.

Так, отвечая на вопрос "ЕвроПравды", Каллас признала: Евросоюз готовится к тому, что Венгрия и в дальнейшем будет блокировать движение Украины к вступлению в ЕС, и разрабатывает план для обхода венгерского вето.

Венгерское вето нанесет значительный имиджевый удар по Украине, потому что разорвет совместное вступление в ЕС Молдовы и Украины и, соответственно, пошлет сигналы о том, что якобы "Украина уже не нужна ЕС" и что "Брюссель решил оставить Украину на обочине".

Евросоюз хочет пойти на разрыв украино-молдавского пакета и начать формальные переговоры только с Молдовой, чтобы помочь президенту Майе Санду перед сентябрьскими парламентскими выборами. Обещание о вступлении в ЕС – будет основным козырем действующей власти Молдовы.

Итак, чтобы предотвратить негативные последствия этого сценария, Брюссель предложит Украине компенсатор, о котором и идет речь в "плане Б".

К нему, скорее всего, перейдут только в августе-сентябре, когда исчерпают все пути убедить Орбана.

Идея заключается в том, чтобы ЕС проводил без согласия Венгрии все технические и юридические шаги, где это возможно. А там, где требование о единодушии прописано в законодательстве – 26 государств-членов Евросоюза будут проводить "параллельные переговоры" с Украиной, которые будут по возможности синхронизированы с молдавскими – чтобы сохранить впечатление, будто пакетное объединение этих государств сохраняется.

Да, "параллельный трек" с Украиной не будет иметь юридического веса.

Но политическая весомость – вовсе не нулевая.

Проведение "параллельных переговоров" позволит Украине декларировать план приоритетных реформ, одобренный, пусть и в "гибридном режиме", всеми членами ЕС, кроме Венгрии.

Это будет помогать продвигать эти реформы в непростых политических реалиях.

И, в конце концов, это станет по крайней мере каким-то – не идеальным – контраргументом для тех, кто будет продвигать в Украине евроскептический нарратив.

Этот план не идеален, а часть собеседников "ЕвроПравды" даже называют его опасным. В частности, нет уверенности, что после изоляции Венгрии остальные 26 государств ЕС останутся на нашей стороне. Есть также риск, что Венгрия пойдет в суд, оспаривая этот процесс. А главное – то, что "параллельные переговоры" не будут иметь тех юридических последствий, которые имеет обычный вступительный процесс.

Поэтому сейчас многие дипломаты и в Украине, и в ЕС скептически относятся к этой идее.

Однако при условии сохранения венгерского вето – а это, к сожалению, является главным сценарием до апреля 2026 года (парламентские выборы в Венгрии) – "план Б", несмотря на его недостатки, может стать вынужденным решением, которое позволит Украине не терять время из-за прихотей венгерского диктатора и продолжить движение к членству.

Но надо осознавать, что даже в случае смены власти в Венгрии на демократическую без договоренностей относительно прав венгерского меньшинства в итоге не обойтись.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Татьяны Высоцкой (Брюссель) "План Б" для членства Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву в обход вето Орбана.