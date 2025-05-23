В Европе и США заявили о разоблачении российской киберпреступной сети

Правоохранители из США, Германии, Франции, Канады, Великобритании, Дании и Нидерландов в рамках совместной операции разоблачили сеть по распространению вредоносного программного обеспечения, которой руководили граждане России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В рамках операции были выданы ордера на арест людей, которые считаются причастными к распространению вредоносных программ Qakbot, Danabot и Trickbot.

Министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений 16 людям, в том числе 48-летнему Рустаму Галлямову из Москвы, 39-летнему Александру Степанову и 34-летнему Артему Калинкину из Новосибирска.

Европейские правоохранители, работу которых координировало немецкое уголовное ведомство Bundeskriminalamt (BKA), объявили в розыск 18 подозреваемых, которые считаются причастными к созданию Qakbot и Trickbot.

Главным подозреваемым является 36-летний россиянин Виталий Ковалев, которого BKA называет одним из "самых успешных вымогателей в истории киберпреступности" во главе группировки Conti.

Среди разыскиваемых лиц упоминается 36-летний уроженец Украины Роман Прокоп, подозреваемый в причастности к распространению Qakbot.

Большинство подозреваемых, названных правоохранительными органами США и европейских стран, действуют в России, некоторые – в Дубае. Они признают, что их экстрадиция маловероятна, но публичный резонанс может нанести ущерб их репутации.

Напомним, на днях европейские государства, Австралия, Канада и США заявили о разоблачении кампании российской военной разведки, цель которой – парализовать логистические пути поставки военной помощи Украине.