В МИД опровергли фейк о якобы запрете в Украине партии закарпатских венгров

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли утверждение о якобы запрете в Украине партии закарпатских венгров.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в ответ на запрос "ЕвроПравды" относительно заявления венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Георгий Тихий назвал ложью заявления о якобы подготовке запрета в Украине деятельности партии КМКС.

"Наш официальный ответ прост: никаких подобных действий в отношении упомянутого общества не совершалось. Сообщения в СМИ, утверждающие обратное, не соответствуют действительности. В наших двусторонних отношениях и так достаточно проблем, которые нужно решать; не нужно добавлять к этому списку еще и всякие беспочвенные сообщения СМИ", – прокомментировал спикер.

Перед этим ряд проправительственных венгерских СМИ, в частности Magyar Nemzet, со ссылкой на несуществующие источники сообщили о якобы намерениях Украины запретить партию КМКС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ждет "немедленных объяснений от правительства Украины относительно сообщений в СМИ о запрете партии, представляющей интересы венгерской общины Закарпатья".

"Европейская правда" готовит подробную публикацию о создании этого фейка венгерским правительством.

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