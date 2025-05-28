Венгрия и Словакия отказались подписать документ о демократической устойчивости ЕС

Венгрия и Словакия отказались поставить подпись под документом, подготовленным для утверждения Советом ЕС, по усилению демократической устойчивости Европейского Союза, что подразумевает борьбу с дезинформацией, фальсификациями и усиление демократических СМИ.

Об этом во время общения с журналистами после заседания Совета ЕС по общим вопросам, которое состоялось 27 мая, сообщил министр по делам Европы председательствующей в Европейском Союзе Польши Адам Шлапка, передает корреспондент "Европейской правды".

Выводы по усилению демократической устойчивости ЕС должны были подписать все государства-члены Евросоюза, но Венгрия и Словакия отказались поддержать документ.

"Демократическая устойчивость является одним из приоритетов польского председательства. Речь идет о дезинформации, иностранном вмешательстве. Существует очень сильное большинство стран, которые это поддерживают. Но две страны, – думаю, что могу сказать, что это Венгрия и Словакия, – не были готовы поддержать такой вывод. Вы можете сами ответить себе, почему", – рассказал Адам Шлапка.

"В контексте вызовов, с которыми сталкиваются современные демократии ЕС, польское председательство предложило подготовить ряд выводов Совета по усилению демократической устойчивости ЕС. Несмотря на широкую поддержку текста в Совете по общим вопросам, министры не достигли консенсуса по документу", – в свою очередь объяснили ситуацию в Совете ЕС.

В результате Польша как председательствующая страна решила выпустить текст как выводы председательства, которые поддержали 25 государств-членов.

Согласно документу, укрепление демократической устойчивости ЕС предусматривает способность распознавать и противодействовать иностранным кампаниям по манипулированию информацией и вмешательству, включая дезинформацию, или манипулирование или фальсификацию исторических фактов в политических целях.

Демократическая устойчивость подразумевает также долгосрочные усилия в сферах поддержки свободных, независимых и плюралистических средств массовой информации, обеспечение проведения свободных и честных выборов, содействие гражданскому образованию, укрепление гражданского общества и защиты верховенства права.

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания Совета ЕС 27 мая Венгрия также воздержалась при утверждении инструмента SAFE, предусматривающего возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

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