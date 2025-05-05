ЕС может продлить "торговый безвиз" для украинской стали и железа

Европейский парламент 8 мая будет голосовать за введение льготного режима экспорта из Украины для стали и железа после того, как с 6 июня 2025 года истечет срок действия общих автономных торговых преференций для украинского экспорта в ЕС (так называемого "торгового безвиза").

Об этом говорится в проекте законодательной резолюции Европарламента относительно предложения Регламента Европейского парламента и Совета ЕС, приостанавливающей действие отдельных положений Регламента (ЕС) 2015/478 относительно импорта украинской продукции в Европейский Союз, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

В проекте законодательной резолюции Европарламента, который будет вынесен на голосование 8 мая, говорится о продлении упрощенного режима импорта для украинской стали и железа после 5 июня 2025 года.

"Украина по-прежнему остается крупным экспортером железа и стали, несмотря на то, что война привела к разрушению или оккупации многих производственных мощностей. Поэтому остается необходимым сохранить приостановление действия Регламента (ЕС) 2015/478 о совместных правилах импорта. Эта приостановка является и будет оставаться правовой основой для приостановления текущей защитной меры ЕС в отношении стальной продукции (в отношении такого импорта из Украины) в рамках поддержки со стороны ЕС", – говорится в пояснительной записке Еврокомиссии к проекту документа.

В Еврокомиссии подчеркнули, что для того, чтобы обеспечить продолжение мер по либерализации торговли для Украины после истечения срока действия автономных торговых преференций для Украины 5 июня 2025 года, "необходимо, чтобы предложенный Регламент вступил в силу 6 июня 2025 года".

Ввести преференции для украинского железа и стали предлагается сроком на три года.

Если голосование в Европарламенте будет успешным, законодательная резолюция должна быть утверждена Советом ЕС и вступит в силу после официальной публикации.

Как сообщалось, во время пленарного заседания 5-8 мая Европарламент также обсудит мир в Украине и возвращение похищенных РФ украинских детей.

Напомним, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня. Тем не менее, планируется обеспечить плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".