Европарламент обсудит мир в Украине и возвращение похищенных РФ украинских детей

Пленарное заседание Европейского парламента, которое состоится в Страсбурге с 5 по 8 мая, обсудит вопрос установления в Украине устойчивого справедливого мира, а также вопрос возвращения в Украину детей, незаконно депортированных Россией с оккупированных территорий Украины.

Об этом говорится в финальном варианте проекта повестки дня Европарламента, который имеется в распоряжении "Европейской правды".

В частности, Европарламент 5-8 мая обсудит незаконное перемещение Россией украинских детей, по этому вопросу планируется проголосовать резолюцию, а также – пути установления мира в Украине.

Поддержка ЕС справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира в Украине станет темой ключевых дебатов Европейского парламента на этой неделе, которые традиционно проходят утром в среду. Обсуждение путей установления мира в Украине начнется в 10:00 по киевскому времени 7 мая.

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит евродепутатам позицию ЕС по этому вопросу.

Дебаты на тему "Возвращение украинских детей, насильственно перемещенных и депортированных Россией" состоятся поздно вечером 7 мая, это один из последних пунктов повестки дня Европарламента на этот день.

В четверг, 8 мая, евродепутаты проголосуют за резолюцию по украинским детям, текст которой будет подготовлен по результатам дебатов.

Напомним, что в сентябре 2023 года Европарламент призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.

В апреле 2025 года парламент Австрии принял резолюцию с призывом вернуть украинских детей, похищенных РФ.