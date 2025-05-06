В апреле 2025 года Чехия впервые за более чем шестьдесят лет полностью прекратила импорт российской нефти, завершив один из ключевых этапов в процессе своей энергетической трансформации.

О том, как Чехия смогла достичь нефтяной независимости, кто стоял за проектом и почему этот кейс важен для всей Европы, читайте в колонке специалиста по коммуникациям Razom We Stand Максима Гардуса Вопреки "Дружбе": как Чехия положила конец зависимости от российской нефти. Далее – краткое ее изложение.

Гардус отмечает, что отказ от российской нефти стал стратегической целью правительства Чехии еще с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Достичь цели, как пишет автор колонки, смогли благодаря модернизации нефтепровода TAL, соединяющего итальянский порт Триест с Чехией через Австрию и Германию.

Инициатором проекта по модернизации нефтепровода TAL выступило действующее правительство, которое последовательно придерживается курса на энергетическую диверсификацию и укрепление связей с западными партнерами.

По словам специалиста по коммуникациям Razom We Stand, важную роль в продвижении проекта сыграла государственная компания MERO ČR – оператор чешской части нефтепровода, которая активно лоббировала интересы модернизации, участвуя в международных переговорах с партнерами из консорциума TAL.

"Таким образом, TAL-PLUS стал не только инженерным вызовом, но и политическим индикатором способности Чехии консолидировать усилия в условиях геополитического кризиса", – констатирует эксперт.

Он добавляет, что Чехия координировала свои действия с Германией, Австрией и Италией – странами, по территории которых проходит трубопровод.

Автор колонки подчеркивает, что проект получил широкую политическую поддержку со стороны Европейской комиссии, хотя модернизация нефтепровода TAL не финансировалась непосредственно из бюджета ЕС.

Модернизация трубопровода TAL в рамках проекта TAL-PLUS обошлась Чехии в сумму примерно $55-68 млн.

Регуляторная поддержка Еврокомиссии, отмечает Максим Гардус, позволила ускорить разрешительные процедуры на модернизацию объектов в нескольких юрисдикциях одновременно, что было критически важным для своевременного завершения проекта. В частности, были применены процедуры упрощенной оценки воздействия на окружающую среду для инфраструктуры, признанной стратегической.

Логистически после запуска TAL-PLUS появилась возможность транспортировать нефть из разных источников: Норвегии, Азербайджана, Казахстана, Гаяны и потенциально из украинского порта Одесса – в случае интеграции с украинской инфраструктурой.

Таким образом, реконструкция TAL не только расширила мощности, но и создала новую энергетическую географию Центральной Европы, выведя Чехию за пределы российской нефтегазовой орбиты.

По словам автора колонки, теперь заводы в Литвинове и Кралупах могут стабильно работать без риска перебоев из-за геополитических факторов.

Максим Гардус отмечает, что ожидаемый возврат инвестиций базируется на том, что отказ от импорта российской нефти позволяет избежать дополнительных расходов на хеджирование рисков, санкционные надбавки и политическую премию в ценах.

"Таким образом, реализация проекта TAL-PLUS – это не только геополитическое решение, но и экономически обоснованная инвестиция с прогнозируемой окупаемостью и мультипликативным эффектом для энергетического рынка региона", – констатирует специалист по коммуникациям Razom We Stand.

По его словам, выход Чехии из орбиты российской нефтяной зависимости стал образцовым кейсом для региона.

Подробнее – в колонке Максима Гардуса Вопреки "Дружбе": как Чехия положила конец зависимости от российской нефти.