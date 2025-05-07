Еврокомиссия готовит переходные меры по завершении "торгового безвиза" с Украиной

Если после 5 июня, на момент завершения действия автономных торговых мер для экспорта из Украины в ЕС (так называемого торгового безвиза), Еврокомиссия и Украина не успеют внести необходимые поправки в соглашение о свободной торговле Украина-ЕС, Брюссель предложит переходные меры, чтобы защитить украинских экспортеров.

Об этом на брифинге в Брюсселе 7 мая сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Хилл, передает корреспондент "Европейской правды".

Представитель Еврокомиссии рассказал, что после завершения действия "торгового безвиза" для украинских экспортеров могут быть введены переходные меры, чтобы условия торговли не вернулись к довоенным ограничениям.

"Как вы все знаете, срок действия автономных торговых мер истекает 5 июня. Комиссия не намерена продлевать действие автономных торговых мер после этой даты", – заявил Олоф Хилл.

Он напомнил, что сейчас приоритетом Еврокомиссии является работа над пересмотром углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС (УВЗСТ).

"Мы четко заявили об этом с самого начала. Мы хотим усовершенствовать УВЗСТ, чтобы предложить долгосрочную предсказуемость и стабильность операторам как в ЕС, так и в Украине", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

По его словам, такой переход укрепит перспективу постепенного движения Украины к вступлению в ЕС, а также поможет решить чувствительные вопросы со стороны ЕС, в частности, в агропродовольственном секторе.

"Мы знаем, что существуют временные ограничения. Поэтому мы также рассматриваем возможные переходные меры на случай, если переговоры по пересмотру УВЗСТ не будут завершены и применены до 6 июня. Поэтому мы также обсудим эти потенциальные переходные меры с Украиной", – сообщил Олоф Хилл.

Напомним, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня. Однако планируется обеспечить плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".