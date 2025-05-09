Посольство США предупредило о риске массированного обстрела в ближайшие дни

Посольство США в Украине вечером 9 мая призвало сограждан быть осторожными из-за риска масштабного воздушного удара "в течение ближайших нескольких дней".

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте посольства, пишет "Европейская правда".

В сообщении американского посольства говорится, что оно "получило информацию о потенциально значительном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение ближайших нескольких дней".

"Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", – добавили в дипведомстве.

Там также привели перечень рекомендаций для американских граждан в Украине, в частности найти бомбоубежище, следить за воздушными тревогами, иметь запасы еды и воды и т.д.

Предупреждение посольства США в Украине появилось на фоне окончания "трехдневного перемирия", объявленного Владимиром Путиным из-за празднования так называемого дня победы 9 мая.

Между тем, по информации СМИ, США и европейские союзники завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня, отказ России от которого может обернуться новыми санкциями.