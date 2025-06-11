Самокаты вне правил: как в ЕС пытаются ограничить двухколесный электротранспорт

В Афінах надходить багато скарг від мешканців через хаос, спричинений електросамокатами – і мерія тепер шукає відповідь.

Це проблема, з якою добре знайомі й інші європейські міста. Масове впровадження електросамокатів спричиняє серйозні проблеми, особливо на початковому етапі. Проблемами стають питання паркування, швидкості та неналежної поведінки користувачів, особливо щодо пішоходів.

Наприклад, мер Відня Міхаель Людвіг ще у вересні 2019 року заявив, що вважає "абсолютно неприйнятним, що самокати просто залишають будь-де, створюючи небезпеку".

"Урешті-решт, ви ж не викидаєте своє сміття на вулицю", – додає він.

Так само обуреним був і мер Афін Харіс Дукіс. "Ми не проти мікромобільності. Але подивіться, що відбувається – самокати залишають у тупиках, на пандусах для інвалідних візків, на крутих вулицях, на тротуарах і острівцях безпеки. Це – хаос", – переконаний він.

Спробуємо розібратися, як інші міста та країни намагаються дати раду цьому виклику. І хто просуває ідею заборони використання електросамокатів.

"Справжня проблема"

Наразі в Афінах працюють сім компаній з оренди електросамокатів, які пропонують від 5 до 6 тисяч транспортних засобів. Теоретично, користування ними на тротуарах заборонене, але на практиці це – звична справа, як і бездіяльність влади.

Водночас відсутні спеціально відведені місця для паркування. Можете уявити наслідки.

Мер Дукіс хоче якнайшвидше це змінити: "Ми зустрілися з компаніями і попросили подати свої пропозиції. Ми заборонимо використання електросамокатів на деяких вулицях Афін і створимо спеціальні місця для паркування – вже визначено 70 локацій. Якщо самокати не буде припарковано там, компаніям загрожуватимуть дуже великі штрафи. Потрібне регулювання – проблема справжня".

Серйозні дискусії почалися ще у травні – завдяки численним афінянам, які масово скаржилися в соцмережах. Один із них – розробник програмного забезпечення Христос Поріос – створив для цього спеціальний вебсайт.

Швидко сформувалася спільнота, що вимагає захисту публічного простору від електросамокатів.

"Ми закликаємо тимчасово прибрати електросамокати з Афін до набуття чинності міськими правилами", – каже Поріос.

Втім, заступниця мера Маро Евагеліду відкинула цю ідею, пояснивши, що заборона суперечить принципам вільного ринку ЄС.

Відень переглядає обмеження

Значно попереду у цьому питанні – столиця Австрії.

У середині 2023 року міська влада Відня запровадила нові правила, які забороняють паркування електросамокатів на тротуарах. Користувачі повинні залишати їх у 400 спеціальних зонах або на позначених місцях для паркування автомобілів.

Введення ліцензування для компаній з оренди електросамокатів скоротило кількість таких транспортних засобів з 9 тисяч у 2019 році до близько 4 тисяч сьогодні.

П’ять років тому в місті працювали дев’ять таких компаній – нині лише дві.

Попри нові правила, проблеми залишаються: за майже два роки дії регламенту було виписано понад 50 тисяч штрафів за неправильне паркування самокатів. Штраф може сягати 50 євро.

Втім, лише одними парковками проблеми не обмежуються.

Деякі користувачі електросамокатів досі їздять тротуарами, що заборонено. А ще є проблема перевищення швидкості, особливо у разі особистих самокатів: на початку травня поліція зупиняла електросамокати, які рухалися зі швидкістю до 48 км/год. При цьому ліміт – 25 км/год.

Хоча електросамокати вже не створюють у Відні таких проблем, як в Афінах, спостерігається стрімке зростання іншої загрози – так званих електричних мотоциклів

Зовні вони нагадують звичайні мотоцикли, але юридично вважаються велосипедами, якщо не мають потужного мотора і не перевищують швидкість 25 км/год. Ці важкі транспортні засоби переважно використовують служби доставки, і вони дедалі більше займають велодоріжки міста.

Міська влада хоче заборонити їм пересування велодоріжками з міркувань безпеки, але зробити це непросто: потрібен окремий федеральний закон. Міністр транспорту Петер Ханке (SPÖ) заявив, що хоче змінити закон, але терміни поки не визначено.

"Війни самокатів" в Іспанії

В Іспанії ці проблеми призвели до так званої "війни самокатів" на вулицях. І це попри те, що регулювання там більш просунуте, ніж у Греції.

Електросамокати стали невіддільною частиною міського ландшафту. Один із провайдерів, Bolt, зазначає, що Іспанія є одним з найдинамічніших ринків Європи: згідно зі звітом за 2023 рік, зростання склало 78%.

Проте в Іспанії також діють суворіші правила перевезення електросамокатів у громадському транспорті.

Наприклад, у Мадриді їх повністю заборонено (через небезпеку займання), у Севільї – під час години пік. Для порівняння, у Відні їх дозволено перевозити лише в складеному вигляді, тоді як електромотоцикли буде заборонено перевозити з грудня.

Президент Іспанського інституту мобільності Хуліан Састре каже: "Велосипеди та самокати – ідеальне поєднання для інтеграції сталої мобільності в інфраструктуру громадського транспорту. Самокати залишаться з нами, але їх слід регулювати".

Регулювання по-ірландськи

В Ірландії обмеження щодо електросамокатів набули чинності лише у травні 2024 року. До цього їх використання було технічно незаконним через відсутність правового регулювання.

Щодо безпеки Управління дорожнього руху (RSA) у травні 2025 року повідомило, що майже кожен четвертий регулярний користувач електросамоката потрапляв в аварію протягом попереднього року, а кожен третій – ледь її уникав.

Джон Кронін, лікар відділення невідкладної допомоги у лікарні Святого Вінсента в Дубліні, підтверджує результати дослідження: "Я бачив, наскільки частими й серйозними бувають травми – від переломів до важких черепно-мозкових травм. Користувачі електросамокатів майже не захищені та не мають права на помилку, особливо поряд з більшими, швидшими транспортними засобами".

Чи стануть обов'язковими шоломи?

Автори досліджень закликають законодавців зробити носіння шоломів на електросамокатах обов’язковим, але таке рішення ще не ухвалене на рівні ЄС.

І це буде не легко зробити. Зокрема, у 2023 році відповідне законодавство в Італії спричинило бурхливу реакцію; в Австрії воно стосується лише дітей до 12 років.

У Литві детальніші правила використання електросамокатів набули чинності на початку 2024 року. Вони регулюють місця їх використання і швидкісний режим. Проте дослідження Литовської адміністрації безпеки транспорту (LTSA) показало, що понад половина користувачів порушують ПДР.

"Результати – невтішні, – сказав директор LTSA Генюс Лукошюс. –

"Популярність електросамокатів не означає автоматичне підвищення обізнаності щодо правил, безпеки та відповідальної поведінки".

У Чехії також є проблеми з електросамокатами, особливо в Празі. Мешканці й районні адміністрації скаржаться на небезпечне водіння та безвідповідальне паркування.

Проблем додає вандалізм: самокати викидають у річку. У квітні поліція Праги зафіксувала 1053 порушення серед велосипедистів та користувачів електросамокатів – 69% із них вчинили саме користувачі самокатів.

Тож не дивно, що інші чеські міста, як-от Острава, вже заборонили самокати у своїх центральних частинах.

Стаття опублікована у рамках ініціативи міжнародної співпраці між виданнями PULSE, асоційованим партнером якого є "Європейська правда". Проєкт підтримується Європейським Союзом.

Стаття вийшла в австрійському виданні Der Standard. До підготовки статті долучилися журналісти грецького видання Efsyn, іспанського El Confidencial, ірландського The Journal Investigates, литовського Delfi та польського Denik Referendum. Публікується "Європейською правдою" з редакційними правками