США подтвердили полное возобновление поставок оружия Украине

Американская военная помощь снова поступает в Украину, а обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном полностью восстановился после переговоров в Саудовской Аравии 11 марта.

Эту информацию журналистам подтвердил неназванный американский чиновник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в рамках пакетов, одобренных предыдущей администрацией Джо Байдена, в Украину возобновили поставки артиллерийских снарядов, противотанкового оружия и боеприпасов для систем HIMARS.

Часть этого оружия находилась в Польше до того, как попала в Украину, уточняет CNN. Польская сторона ранее подтвердила возобновление поставок.

По словам собеседника журналистов, американские подрядчики, которые находятся в Украине, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.

Кроме того, директор Национальной разведки США Тульси Габбард ранее также подтвердила, что пауза в обмене разведывательными данными с Украиной прекратилась.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

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