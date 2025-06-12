СМИ: G7 откажется от совместного коммюнике, чтобы избежать конфликта с Трампом

Страны "Группы семи" не будут пытаться достичь консенсуса по совместному коммюнике на саммите лидеров на следующей неделе в Канаде, чтобы избежать потенциального конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, вместо единого документа лидеры G7, скорее всего, выпустят отдельные совместные заявления по различным темам.

Источники добавляют, что такой подход направлен на ослабление напряженности в отношениях с Трампом, которого стремится достичь премьер Канады Марк Карни, который будет хозяином саммита.

Как указано, Карни хочет избежать повторения 2018 года в Канаде, когда Трамп отозвал свою подпись с совместного коммюнике через несколько часов после его подписания, потому что был раздражен комментариями, сделанными журналистам тогдашним премьер-министром Джастином Трюдо.

Агентство отмечает, что итоговое коммюнике, хотя и не имеет юридической силы, призвано продемонстрировать единство участников встречи по глобальным вопросам.

Например, документ после прошлогоднего саммита занимал 36 страниц и включал обещания поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, бороться с изменением климата и способствовать гендерному равенству.

Однако Трамп "перевернул политику США", отказавшись выразить поддержку Украине, отменив инициативы по борьбе с изменениями климата и отвергнув гендерные инициативы, напоминает агентство.

Саммит лидеров G7 состоится 15-17 июня. Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что получил приглашение на саммит G7.

Тем временем в Офисе украинского президента надеются организовать встречу между Зеленским и Трампом.