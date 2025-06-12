Зачем пророссийскому президенту Сербии понадобился визит в Украину

Чуть больше месяца прошло с тех пор, как президент Сербии Александар Вучич посетил Москву для участия в военном параде 9 мая. Как бы ни оправдывал этот шаг сербский президент, он однозначно воспринимался как поддержка военной агрессии РФ против Украины.

И вот всего через месяц Вучич прибывает в Одессу для участия в саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Кстати, это был его первый визит в Украину – в отличие от РФ.

О том, что стоит за визитом сербского президента в Украину, читайте в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Транзит Москва-Одесса: что стоит за визитом президента пророссийской Сербии в Украину. Далее – краткое изложение.

Для ответа на этот вопрос, уверен автор колонки, стоит напомнить о системе сербской "многовекторности", которая позволяет Александару Вучичу избегать острой критики как со стороны Запада, так и со стороны РФ и Китая.

"Каждой из этих глобальных держав Вучич предлагает определенные преференции. Например, России – льготный доступ к приватизации сербской энергетики, Китаю – участие в инфраструктурных проектах. Аналогичным образом Сербия пытается строить отношения и со странами Запада. В частности, во Франции Белград все более активно закупает военную технику. А Германию – допускает к проектам добычи стратегически важного лития", – напоминает Юрий Панченко.

По его словам, Сербия не стала на сторону России, признает территориальную целостность Украины и даже говорит, что имеет хорошие отношения с Владимиром Зеленским.

"При такой стратегии визит в Одессу выглядит вполне логичным шагом – после вояжа в Москву Вучичу было необходимо сделать шаг "в противоположном направлении", чтобы и в дальнейшем сохранять равноудаленность от конфликта", – отмечает редактор "Европейской правды".

И тогда возникает другой вопрос: зачем же Киеву давать возможность Вучичу "сохранить лицо"? Более того, обращает внимание Панченко, Украина сознательно шла навстречу Вучичу.

Автор колонки советует обратить внимание на недавний скандал в сербском политикуме после обвинений со стороны России в поставках боеприпасов Украине.

Как считается, пишет Юрий Панченко, схема поставок боеприпасов была одним из инструментов, с помощью которого Вучич "покупал" лояльность международных лидеров. Однако это была уступка не столько Украине, сколько США. А точнее – администрации Джо Байдена.

Понятно, что новый курс администрации Дональда Трампа изменил и эту ситуацию, а сохранение стабильных поставок боеприпасов, отмечает автор колонки, остается крайне важным вопросом для Киева.

"Поэтому саммит в Одессе был хорошей возможностью донести это до президента Сербии. В частности – донести ту мысль, что никакие гуманитарные инициативы и участие в реконструкции не могут компенсировать отказ от продажи необходимых ВСУ боеприпасов", – пишет редактор "Европейской правды".

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Транзит Москва-Одесса: что стоит за визитом президента пророссийской Сербии в Украину.