Вучич розповів про "братерську зустріч" з Фіцо у Москві

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Москві в четвер увечері.

Про зустріч Вучич розповів у своєму Instagram, повідомляє "Європейська правда".

Обоє лідерів прибули до столиці Росії на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

З нагоди зустрічі з Фіцо сербський президент написав: "Братерська зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо сьогодні ввечері в Москві. Серби і словаки, брати назавжди!". Він також опублікував відео, на якому він тисне руку Фіцо.

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За даними RTS, у четвер ввечері Владімір Путін прийняв на вечері лідерів, які прибули на святкування 9 травня у Москву.

Вучич розповів після вечері, що мав багато "сердечних зустрічей" з лідерами, з якими не має можливості часто спілкуватися.

Він повідомив, що у п’ятницю на нього чекають найважливіші зустрічі – з Путіним, а також з китайським президентом Сі Цзіньпіном. Розмова з Путіним стосуватиметься, зокрема, російського газу.

На урочистій вечері також був присутній президент Республіки Сербської Мілорад Додік.

Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.