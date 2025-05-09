Вучич розповів про "братерську зустріч" з Фіцо у Москві
Новини — П'ятниця, 9 травня 2025, 08:55 —
Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Москві в четвер увечері.
Про зустріч Вучич розповів у своєму Instagram, повідомляє "Європейська правда".
Обоє лідерів прибули до столиці Росії на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.
З нагоди зустрічі з Фіцо сербський президент написав: "Братерська зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо сьогодні ввечері в Москві. Серби і словаки, брати назавжди!". Він також опублікував відео, на якому він тисне руку Фіцо.
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За даними RTS, у четвер ввечері Владімір Путін прийняв на вечері лідерів, які прибули на святкування 9 травня у Москву.
Вучич розповів після вечері, що мав багато "сердечних зустрічей" з лідерами, з якими не має можливості часто спілкуватися.
Він повідомив, що у п’ятницю на нього чекають найважливіші зустрічі – з Путіним, а також з китайським президентом Сі Цзіньпіном. Розмова з Путіним стосуватиметься, зокрема, російського газу.
На урочистій вечері також був присутній президент Республіки Сербської Мілорад Додік.
Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.
Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.