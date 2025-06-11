Лідер однієї з найбільш проросійських країн Європи вперше відвідає Україну

Президент Сербії Александар Вучич у середу, 11 червня, вирушив до України з одноденним візитом.

Про це поінформували у пресслужбі сербського президента, інформує "Європейська правда".

Це перший візит Вучича в Україну. Як зазначено, сербський президент візьме участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. За повідомленнями сербських ЗМІ, саміт відбудеться в Одесі.

Цей візит Вучича, на відміну від інших, не був анонсований, і сербська громадськість дізналася про нього лише після від'їзду президента.

Президент Сербії Александар Вучич проводить проросійську політику. Сербія залишається єдиною країною Європи, яка не запровадила санкції проти Росії, попри тиск з боку ЄС. Вучич аргументує це економічними втратами та внутрішньополітичними міркуваннями.

Вучич разом зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.

Вучич раніше висловлював переконання, що європейський шлях Сербії не постраждає через його візит в Москву.

Нещодавно, після критики РФ, Вучичу довелось пояснювати постачання сербськими компаніями снарядів в Україну через посередників.