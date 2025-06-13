Швеция увеличит оборонные расходы до 5% ВВП

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы увеличить оборонные расходы страны до 5% ВВП.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Стокгольме 12 июня.

Кристерссон напомнил, что несколько месяцев назад правительство Швеции уже анонсировало планы начать самые масштабные инвестиции в оборону со времен холодной войны.

"Сегодня хочу подтвердить, что Швеция достигнет нового целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП. Минимум 3,5 % ВВП будут направлены на ключевые оборонные нужды для достижения новых целей НАТО по возможностям", – сказал премьер Швеции.

Он добавил, что решение формализуют после саммита НАТО в Гааге.

"Мы понимаем, что безотносительно того, каким будет решение саммита НАТО, мы имеем специфическое географическое расположение, и мы должны быть готовы к будущим угрозам со стороны России. Фоном для этого, конечно, является захватническая война против Украины, но также и то, что мы очень давно знаем Россию. Россия является угрозой не только для Украины, но и всех стран Европы и Альянса", – отметил Кристерссон.

Финляндия также планирует увеличить оборонные расходы на миллиарды евро из-за угрозы РФ.

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