Как Канада меняет ориентацию с США на ЕС и дойдет ли до членства

В Канаде, на фоне завершения традиционных отношений с Соединенными Штатами, анонсировали "ускоренный разворот" экономики на европейский рынок.

И хотя на первый взгляд это может звучать как эмоциональная реакция, но за ней стоит долгая, почти десятилетняя эволюция отношений с Европейским Союзом, которая теперь получила активный толчок к воплощению.

О том, какие последствия уже имеет этот "ускоренный разворот" и есть ли основания говорить о вступлении Канады в ЕС, читайте в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского Евроинтеграция Канады: как Трамп "заставил" Оттаву углублять отношения с ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Первый шаг к большому европейскому повороту Канада сделала еще в октябре 2016 года, когда правительство Джастина Трюдо обеспечило подписание соглашения о свободной торговле CETA – "экономическое НАТО", как его тогда называли.

Но настоящий "европейский вектор" Канады начался только с 2025 года. А точнее – с возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

США уже не друг, а риск – так можно коротко очертить сегодняшние общественные нарративы в Канаде.

На фоне тарифной войны с США двусторонняя торговля Канады с ЕС в 2025 году демонстрирует не просто инерционный рост, а качественное переосмысление: меньше "классического" автопрома – больше энергетического перехода, меньше сырого ресурса – больше высоких технологий и сервисов.

Мартовская встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером открыла для Канады двери в амбициозную европейскую инициативу ReArm Europe – план, предусматривающий мобилизацию 800 млрд евро на перевооружение континента до 2030 года.

Правительство в Оттаве начало переговоры, чтобы часть производства систем ПВО и БПЛА локализовать на заводах в Квебеке и Онтарио.

Марк Карни назвал текущую ситуацию "hinge moment" – момент, который будет определять будущее страны на десятилетия. Но это не просто красивый термин. И не только о росте оборонного бюджета.

Это прежде всего о геополитической эмансипации Канады, ее отходе от роли молчаливого младшего партнера США.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в Канаде даже провели опрос относительно вступления в Европейский Союз. И это также революционный сдвиг.

Февральский опрос Abacus Data выявил: 44% канадцев поддерживают идею изучения возможности вступления в ЕС, 34% – против, еще 22% не определились.

Конечно, полноценное вступление Канады в ЕС пока выглядит невозможным, но формулы сотрудничества могут быть пересмотрены – европейские политики открыто рассматривают возможность нестандартных решений, в частности Canada-plus фреймворка по примеру Норвегии или Швейцарии.

Следующим маркерным событием, которое покажет форматы дальнейшего сотрудничества и интеграции, будет саммит ЕС – Канада, запланированный на октябрь.

Существует большая вероятность, что Брюссель и Оттава начнут новый формат политического диалога – стратегический совет, который будет работать на постоянной основе, координируя внешнеполитические приоритеты.

Отдельный блок переговоров будет посвящен модернизации торгового соглашения CETA. Речь пойдет не только об углублении доступа к рынкам и инвестиционной защите, но и об обновлении правил цифровой торговли, услуг и экспортного кредитования.

Итак, за неполные полгода новая политика Вашингтона в корне изменила отношения США и Канады, а также Канады и ЕС.

Произошел парадокс: политика America First привела не к усилению лидерства США, а создала условия для появления теснейшего трансатлантического партнерства Канады и ЕС. Причем – вне контроля Соединенных Штатов.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского Евроинтеграция Канады: как Трамп "заставил" Оттаву углублять отношения с ЕС.