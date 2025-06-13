Трамп назвал удары Израиля по Ирану "отличными"

Президент США Дональд Трамп, комментируя удары Израиля по объектам в Иране, заявил, что они были "отличными".

Заявление американского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Говоря о переговорах по ядерной сделке, Трамп отметил, что США дали Ирану шанс, но "но они им не воспользовались".

"Я считаю, что это было отлично... Они получили сильный удар, очень сильный. Они получили удар настолько сильный, насколько это вообще возможно. И это еще не все. Будет еще больше", – сказал он.

На вопрос, участвовали ли США в этих ударах, Трамп ответил: "Я не хочу комментировать это".

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, имеющим отношение к ядерной программе, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества лиц из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.

В то же время израильские чиновники непублично заявляют, что получили от США зеленый свет на атаки.

После атаки президент Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку, пока "не стало поздно".