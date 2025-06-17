Канада объявила о новых санкциях против РФ и почти $1,5 млрд военной помощи Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита "Группы семи" во вторник объявил о мерах усиления давления на Россию и поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Канадский премьер подчеркнул необходимость усилить давление на Россию, "которая отказалась сесть за стол переговоров".

"И сегодня Канада объявляет о нескольких мерах: во-первых, санкции против ряда лиц в России: против более 40 субъектов в России и за ее пределами, которые пытаются способствовать обходу санкций; санкции против более 200 судов "теневого флота", который Россия снова использует для попыток обхода этих санкций", – перечислил он.

Также Карни подтвердил, что Канада предоставит Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов канадских долларов ($1,48 миллиарда), причем туда войдут "беспилотники, вертолеты, боеприпасы".

Он, однако, не уточнил деталей этой помощи.

"И в-третьих, мы выделяем следующий транш займа за счет замороженных российских активов на сумму более 2 миллиардов долларов", – анонсировал премьер Канады.

Напоследок Карни заверил, что поддержка со стороны Канады "будет неизменной, пока мы не достигнем справедливого мира для Украины и украинского народа".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 в Канаду, где ранее у него была запланирована встреча с его визажем Дональдом Трампом, который покинул мероприятие досрочно.