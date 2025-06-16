СМИ: Канада на саммите G7 объявит о дополнительной поддержке Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни может объявить о дополнительной поддержке Украины на саммите "Группы семи", который принимает его страна.

Об этом стало известно телеканалу CBC от источников, передает "Европейская правда".

Ранее в рамках обещания увеличить расходы на оборону в этом году правительство Канады выделило дополнительные 2 миллиарда канадских долларов ($1,48 миллиарда) на военную помощь Украине и расширение оборонного партнерства.

По словам источника CBC, во вторник канадское правительство должно объявить, сколько средств из этой суммы будет выделено именно Украине и на что конкретно они будут направлены.

Также детали помощи могут стать предметом переговоров между премьером Канады Марком Карни и президентом Украины Владимиром Зеленским, который примет участие в саммите G7.

Как сообщалось, Канада намерена уже в 2025 году впервые достичь показателя в 2% ВВП военных расходов – это ныне минимальные расходы на оборону, закрепленные в НАТО.

В начале июня Канада объявила, что предоставляет Украине военную помощь на сумму более 35 млн канадских долларов (около $25,5 млн).