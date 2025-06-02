Украина и ЕС начали переговоры о новых правилах торговли на замену "торговому безвизу"

В понедельник, 2 июня, Европейский Союз и Украина начали первые формальные переговоры о новых условиях торговли, которые придут на смену автономным торговым мерам, устанавливавшим льготный режим торговли для украинских экспортеров.

Об этом на брифинге в Брюсселе 2 июня сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Хилл, передает корреспондент "Европейской правды".

Представитель Еврокомиссии рассказал, что 2 июня состоятся первые переговоры по поводу новых долгосрочных условий для украинских экспортеров в ЕС.

"Я могу подтвердить, что первая официальная встреча для обсуждения этих вопросов состоится сегодня во второй половине дня здесь, в Брюсселе", – заявил Олоф Хилл.

Он уточнил, что срок действия автономных торговых мер для Украины истекает 5 июня, "то есть в этот четверг".

"Как мы уже говорили ранее, сейчас мы делаем шаги, чтобы ввести переходное соглашение, своего рода мост, чтобы иметь время изучить и согласовать с нашими украинскими партнерами наилучший путь к обновлению углубленного и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле, которое станет основой для наших торговых отношений в будущем", – пояснил представитель Еврокомиссии.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни у нас будет больше ясности с этим", – добавил он.

Ранее в Еврокомиссии рассказали "ЕвроПравде", что 6 июня на смену "торговому безвизу" с Украиной вступят в силу переходные меры, которые вернут украинских экспортеров к тарифным квотам в рамках существующей зоны свободной торговли Украины с ЕС, с некоторыми преференциями.

Переходные меры будут действовать, пока Украина и ЕС не завершат переговоры о внесении изменений в существующую углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли Украины с ЕС, новая редакция которой будет содержать долгосрочные условия для украинских экспортеров в ЕС, включая элементы дальнейшей либерализации торговли.

Еще в конце апреля "ЕвроПравда" писала, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, согласно статье 29 Соглашения об ассоциации: где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

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