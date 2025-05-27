В Еврокомиссии рассказали, что ждет Украину после завершения "торгового безвиза"

После завершения действия автономных торговых мер (АТМ), которые вводили льготный режим торговли для украинских экспортеров, с 6 июня 2025 года вступают в силу переходные меры, утвержденные Европейской комиссией 22 мая, которые откроют доступ к тарифным квотам в рамках существующей углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украины с ЕС (УВЗСТ).

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Представитель Еврокомиссии рассказал, что переходные меры вступят в силу 6 июня на смену "торговому безвизу" с Украиной и вернут украинских экспортеров к тарифным квотам в рамках существующей зоны свободной торговли Украины с ЕС.

"Сейчас Комиссия работает над пересмотром углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС (УВЗСТ) с целью обеспечения долгосрочной предсказуемости и стабильности для европейских и украинских операторов, в том числе в перспективе вступления Украины в ЕС", – заявил Балаж Уйвари.

По его словам, переходные меры будут действовать, пока Украина и ЕС не завершат переговоры о внесении изменений в существующую углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли Украины с ЕС, новая редакция которой будет содержать долгосрочные условия для украинских экспортеров в ЕС, включая элементы либерализации торговли.

"Чтобы избежать возможного сценария "края пропасти" 5 июня, когда заканчивается срок действия АТМ, Комиссия подготовила переходные меры, которые будут действовать до завершения переговоров по пересмотру УВЗСТ. Эти меры имеют форму имплементационного акта, за который государства-члены проголосовали 22 мая на заседании Комитета по вопросам совместной организации сельскохозяйственных рынков", – рассказал представитель Еврокомиссии.

Указанный акт, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды", откроет доступ к тарифным квотам на продукцию происхождением из Украины в рамках действующей УВЗСТ.

"Объемы квот, доступных до конца 2025 года, составят 7/12 от обычных годовых объемов, учитывая, что они будут открыты только с 6 июня и, таким образом, будут доступны только в течение семи месяцев этого года", – уточнил Уйвари.

"Кроме того, управление определенными квотами, которые обычно управляются с помощью лицензий, временно перейдет на облегченный режим управления ("первый пришел – первый обслужен" – first cоme, first served), чтобы гарантировать, что импорт из Украины воспользуется преимуществами преференциального торгового режима в рамках УВЗСТ с первого дня прекращения применения АТМ (6 июня)", – добавил он.

Простыми словами, украинская продукция, экспорт которой в ЕС до 2022 года требовал лицензирования, временно освобождается от необходимости получения лицензий.

Квоты же будут распределяться по принципу первенства: они будут исчерпываться по мере проведения внешнеэкономических операций украинскими экспортерами.

Как уже сообщала "Европейская правда", Европейская комиссия 22 мая приняла перечень переходных мер в отношении украинского экспорта в ЕС, которые вступят в силу с 6 июня 2025 года после того, как завершится срок действия автономных торговых мер для Украины, известных как "торговый безвиз".

Еще в конце апреля "ЕвроПравда" писала, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации: где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Стоит отметить, что Европарламент проголосовал за введение льготного режима экспорта из Украины стали и железа с 6 июня 2025 года.

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