Самолеты ВВС Германии эвакуировали более 60 граждан из Израиля

Два самолета Военно-воздушных сил Германии ночью прибыли в аэропорт Кельн/Бонн с 64 гражданами страны, эвакуированными из Израиля.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Это первый случай с начала войны между Израилем и Ираном, когда Вооруженные силы Германии вывезли своих граждан из зоны конфликта.

Из-за закрытия воздушного пространства в обеих странах вывоз произошел в рамках специальной "дипломатической эвакуации".

"Рейсы организованы в короткие сроки в тесной координации с израильскими властями, в первую очередь для семей с детьми и других уязвимых лиц", – отметило правительство Германии.

Как отмечается, ранее, в последние два дня, 345 немцев и их родственников были эвакуированы специальными чартерными рейсами из Иордании, организованными МИД Германии. Еще один рейс из Иордании запланирован на сегодня, 21 июня.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании планирует организовать чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Израиля на фоне углубления кризиса в регионе.

Также писали, что около 100 человек, эвакуированных из Израиля, прибыли в Вильнюс утром в четверг, 19 июня, а глава МИД Франции заявил, что его страна готовится помочь своим гражданам в Израиле и Иране покинуть эти страны.