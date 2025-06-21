Літаки ВПС Німеччини евакуювали понад 60 громадян з Ізраїлю

Два літаки Військово-повітряних сил Німеччини вночі прибули в аеропорт Кельн/Бонн із 64 громадянами країни, евакуйованими з Ізраїлю.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Це перший випадок від початку війни між Ізраїлем та Іраном, коли Збройні сили Німеччини вивезли своїх громадян із зони конфлікту.

Через закриття повітряного простору в обох країнах вивезення відбулося в межах спеціальної "дипломатичної евакуації".

"Рейси організовано в короткі строки у тісній координації з ізраїльською владою, в першу чергу для сімей із дітьми й інших вразливих осіб", – зазначив уряд Німеччини.

Як зазначається, раніше, в останні два дні, 345 німців та їхніх родичів було евакуйовано спеціальними чартерними рейсами з Йорданії, організованими МЗС Німеччини. Ще один рейс із Йорданії заплановано на сьогодні, 21 червня.

Раніше стало відомо, що уряд Британії планує організувати чартерні рейси для вивезення своїх громадян з Ізраїлю на тлі поглиблення кризи в регіоні.

Також писали, що близько 100 людей, евакуйованих з Ізраїлю, прибули до Вільнюса вранці в четвер, 19 червня, а глава МЗС Франції заявив, що його країна готується допомогти своїм громадянам в Ізраїлі та Ірані залишити ці країни.