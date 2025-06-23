"Отменит" ли Орбан санкции против РФ и ожидать ли прогресса в переговорах о вступлении в ЕС

Сегодня в Брюсселе, накануне саммита лидеров Евросоюза, проходит Совет ЕС по иностранным делам.

На повестке дня заседания не только 18-й пакет санкций против России, но и продолжение всех одобренных в прошлом секторальных экономических санкций.

О том, удастся ли Евросоюзу продлить уже одобренные санкции против России и утвердить новые, а также ожидать ли прогресса Украине в вопросе открытия переговорных кластеров, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Татьяны Высоцкой Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине о санкциях и членстве в ЕС.

Как известно, каждые шесть месяцев государства Европейского Союза должны единогласно продлевать уже действующие санкции против России. Каждый раз на кону – "мегапакет", куда входят и те санкции, которые действовали до 2014 года, и введенные уже после полномасштабного вторжения.

Следующий крайний срок для этого решения – 31 июля 2025 года, поэтому на первый взгляд, ситуация не "горит", остается еще более месяца.

Но в ЕС настроены договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном заранее.

Что же дает оптимизм о том, что Виктор Орбан не заветирует санкции "намертво"?

Основу оптимизма Брюсселя формируют... надежды на США.

В этом в разговорах с "ЕвроПравдой" признавались дипломаты из разных государств ЕС.

По их словам, по санкциям администрация Трампа и брюссельские чиновники являются чуть ли не единомышленниками: на обоих берегах океана считают, что их надо продолжать и усиливать, потому что это – аргумент в переговорах с Кремлем (те самые "карты", о которых всегда говорит Трамп).

Но если в отношении продолжения существующих секторальных санкций есть почва для оптимизма, то введение новых столкнулось с дополнительной преградой – Словакией.

Впрочем, в том, что Братиславу удастся "умиротворить" и 18-й пакет точно утвердят – не было сомнения ни у одного из собеседников "ЕвроПравды".

О составляющих 18-го пакета санкций "ЕвроПравда" сообщала: это будут санкции против российских банков и даже банков третьих стран, новые меры против российского теневого флота, полный запрет на любое развитие проектов "Северных потоков", запрет на экспорт в ЕС нефтепродуктов, изготовленных из российского сырья, новые экспортные ограничения для российских компаний в различных отраслях (машины, металлы, пластмассы, химикаты) и тому подобное.

В то же время существует один-единственный элемент давления на РФ, от которого Евросоюз отказался – ценовой потолок для российской нефти.

Этот вопрос не получил поддержки США на саммите G7.

Кроме того, в Брюсселе считают, что на фоне роста цены на нефть из-за обострения войны на Ближнем Востоке текущий ценовой потолок становится вполне адекватным.

А еще на саммите ЕС Украина надеется получить "позитивный сигнал" – заявление 26 лидеров (то есть всех, кроме Венгрии) о том, что Киев готов к открытию первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении в Евросоюз. Но это политическое заявление не повлечет никаких юридических изменений.

А вот относительно перспектив отделения Молдовы от Украины на пути в ЕС и начала переговоров с ней отдельно без заблокированной Орбаном Украины – Киев получает положительные сигналы от Брюсселя. По состоянию на июнь 2025 года этот вопрос снят с активных обсуждений, и тем более никакого решения об этом не будет на саммите.

Так или иначе, в Брюсселе готовятся к тому, что Орбан не откажется от вето относительно движения Украины в ЕС.

И если это станет реальностью, то ЕС будет искать компенсаторы.

В этом случае поощрительным "планом Б" для Украины европейцы видят постепенную интеграцию Украины в единый рынок Евросоюза, которая будет происходить без внимания к тому, открыт ли какой-то кластер в переговорах.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине о санкциях и членстве в ЕС.