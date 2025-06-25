Встреча Трампа и Зеленского в Гааге завершилась: детали

На полях саммита НАТО в Гааге завершилась встреча президента Владимира Зеленского с его американским визави Дональдом Трампом.

Об этом сообщает корреспондент "ЕвроПравды" в Гааге.

На полях саммита НАТО завершилась встреча Трампа и Зеленского – она длилась 45 минут.

Как передает корреспондент "ЕвроПравды", общение с прессой, которое было запланировано, не состоялось.

Стоит отметить, что встреча американского и украинского лидеров длилась значительно дольше, чем было предусмотрено программой.

ОБНОВЛЕНО В 16:57. Зеленский в соцсетях назвал встречу с Трампом "содержательной". Он отметил, что во время нее обсудил с американским лидером "все действительно важные вопросы".

"Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помочь приближению мира. Детали – позже", – добавил украинский президент.

Отметим, встреча Зеленского и Трампа началась вскоре после завершения основной встречи лидеров НАТО и публикации итогового решения саммита, где государства НАТО в том числе взяли обязательство помогать ВСУ за счет оборонных расходов.

Утром в среду, 25 июня, Трамп, комментируя предстоящую встречу с Зеленским, сказал, что они "обсудят очевидное", после чего вспомнил о своих разговорах с Путиным.

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